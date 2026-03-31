Nanded News: मुंबईच्या तरुणीला ३२ लाखांचा गंडा; नांदेड येथील चार तरुण अटकेत, पोलिसांची कारवाई

नांदेड: 'डिजिटल अरेस्ट'सारख्या बनावट संकल्पनांबाबत शासनाकडून सातत्याने जनजागृती केली जात असतानाही सायबर गुन्हेगार नव्या पद्धतीने नागरिकांना जाळ्यात ओढत असल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले. .नांदेडमधील चार तरुणांनी संगनमताने मुंबईतील एका २१ वर्षीय तरुणीची तब्बल ३२ लाख ६९ हजार ९९७ रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या विशेष पथकाने कारवाई करत चौघांना अटक केली..मुंबईतील गोरेगाव (पूर्व) येथे वास्तव्यास असलेल्या तरुणीला आरोपींनी व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉलद्वारे संपर्क साधला. त्यांनी स्वतःला चेन्नई पोलिस दलातील उपनिरीक्षक असल्याचे सांगत विश्वास संपादन केला. यानंतर, अलीकडील दहशतवादी प्रकरणाशी संबंधित आरोपीकडून तिच्या आजीच्या नावावर असलेले सिम कार्ड सापडल्याचा बनाव करण्यात आला..या सिम कार्डच्या माध्यमातून देशविरोधी माहिती परदेशात पाठवल्याचा खोटा आरोप करत तरुणी व तिच्या कुटुंबीयांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण केले. विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी आरोपींनी कॉल कथित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे ट्रान्सफर केल्याचे भासवले. यावेळी त्यांनी पोलिसांचा गणवेश परिधान करून मागे 'दहशतवादविरोधी पथक' असा फलक लावून व्हिडिओ कॉलद्वारे चौकशी सुरू ठेवली..अशी लाटली रक्कम'डिजिटल अरेस्ट' असल्याचे सांगत तरुणीला व तिच्या कुटुंबीयांना तीन ते चार दिवस घराबाहेर पडू न देण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच तपासासाठी 'आरटीई' नावाचे अॅप डाऊनलोड करण्यास भाग पाडले. यानंतर आरोपींनी बँक खात्यांची तपासणी करण्याच्या नावाखाली पैसे सुरक्षित खात्यात वर्ग करण्याचा सल्ला दिला. 'तपास पूर्ण झाल्यानंतर सर्व रक्कम परत मिळेल' असे आश्वासन देत त्यांनी टप्प्याटप्प्याने मोठी रक्कम उकळली. या प्रक्रियेत बनावट एफआयआर, अटक वॉरंट आणि 'इम्युनिटी सर्टिफिकेट' पाठवून विश्वासार्हता निर्माण करण्यात आली. अशा प्रकारे एकूण ३२ लाख ६९ हजार ९९७ रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. दरम्यान, तरुणीचे वडील परदेशात असल्याने काही दिवसांपर्यंत हा प्रकार लक्षात आला नाही. ते परतल्यानंतर तातडीने पोलिसांत तक्रार दाखल केली. मुंबई पोलिसांनी तांत्रिक विश्लेषण, बँक व्यवहारांची तपासणी आणि डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे तपास सुरू केला. त्यातून आरोपी नांदेडमधील असल्याचे स्पष्ट झाले. यानुसार नीलेश प्रभाकर वासमवार (रा. साईनगर, सिडको), शुभम संजय जोगदंड (रा. शक्तीनगर, इतवारा), अजय देविदास भोसले (रा. लोहार गल्ली, इतवारा) आणि सिद्धांत दिलीप जोंधळे (रा. शक्तीनगर, इतवारा) या चार जणांना अटक करण्यात आली. प्राथमिक चौकशीत या आरोपींचा इतर सायबर गुन्ह्यांमध्येही सहभाग असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यांच्याविरोधात स्थानिक पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला असून तपास सुरू आहे.