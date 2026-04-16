Nanded News : नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणूकीसाठी अर्धापूर तालुक्यात ४३ मतदार; मोर्चा बांधणी सुरू

अर्धापूर - नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणूकीत मतदार यादी तयार करण्याचा पहिला टप्पा जिल्हात पुर्ण झाला आहे. आर्धापूर तालुक्यातील सेवा सहकारी सोसायटी, विविध सेवा सहकारी सोसायटी, कारखाना, मजुर संस्था आदिंचे ठराव पारित करुन मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. अर्धापूर तालुक्यात या बॅंकेच्या निवडणूकीत ४३ मतदार असणार आहेत..यात माजी मुख्यमंत्री खासदार अशोक चव्हाण, बॅंकेचे विद्यमान संचालक बाबुराव कोंढेकर, भाऊरावचे माजी अध्यक्ष गणपतराव तिडके, भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष नरेंद्र चव्हाण, बाजार समितीचे माजी सभापती बी आर कदम, भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अॅड किशोर देशमुख, बाजार समितीचे सभापती संजय देशमुख लहानकर, डॉ. लक्ष्मण इंगोले, शिवसेनेचे दत्ता पाटील पांगरीकर, बाजार समितीचे संचालक ज्ञानेश्वर राजेगोरे, मारोतराव गव्हाणे यांसह दिग्गज नेत्यांचा समावेश आहे. हे नेते काय निर्णय घेणार याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. तालुक्यातील मतदारांवर आत्तापासूनच लक्ष ठेवण्यात येत आहे. या मतदारांत ज्ञानेश्वर राजेगोरे हे सर्वात तरुण मतदार आहेत..नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू असुन मतदार यादी तयार करण्यात येत आहे.. त्यासाठी सेवा सहकारी सोसायटी, कारखाना, मजुर संस्थांचे ठराव पारित करुन मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. हे ठराव मंजूर करण्याची बुधवारी (ता. १५) शेवटची तारीख होती.तालूका निबंधकांकडे हे ठराव पाठविण्यात आले आहे. प्रारुप मतदार यादी तयार करून प्रसिद्ध करणे, त्यावर हारकती मागविणे मागविणे, सुनावणी घेणे व अंतिम यादी जाहीर करणे आदी प्रक्रिया येत्या काळात होणार आहे..निवडणूकीची मोर्चेबांधणी सुरूजिल्हा मध्यवर्ती बँकेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्याने निवडणूकीची तालुक्यात मोर्चे बांधणी सुरू झाली आहे. तालुक्यात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या समर्थकांचे ठराव पारित झाल्याने त्यांच्या गटाचे पार्डे सध्या तरी जड दिसत आहे. पण दुसरीकडे विद्यामान संचालक बाबुराव कोंढेकर यांच्या समर्थकांची संख्या निर्णायक आहे. यात काही उघड तर काही गुपित समर्थकांचे ठराव पारित झाले आहेत..या निवडणूकीत माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. ते निवडणूकीच्या रिंगणात उतरले तर निवडणूक एकतर्फी होईल असे न झाले तर उमेदवारी कोणाला द्यावी? असा प्रश्न अशोक चव्हाण यांच्या समोर पडणार आहे. विद्यमान संचालक बाबुराव कोंढेकर यांनी निवडणूकीची तयारी सुरू केली आहे.