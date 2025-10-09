नांदेड

Nanded Railway: रेल्वेतील फुकट्यांना पकडले चार लाखांचा दंड वसूल; नांदेड विभागात एकाच दिवशी कारवाई

Railway Fines: दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागात सोमवारी (ता. सहा) सकाळपासून दिवसभर व्यापक तिकीट तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेदरम्यान एकाच दिवशी १२०२ विनातिकीट, नियमबाह्य सामानासह प्रवास करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली.
छत्रपती संभाजीनगर : दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागात सोमवारी (ता. सहा) सकाळपासून दिवसभर व्यापक तिकीट तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेदरम्यान एकाच दिवशी १२०२ विनातिकीट, नियमबाह्य सामानासह प्रवास करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. यातून एकूण ४.९ लाख रुपयांचा दंड व तिकिटाची रक्कम वसूल करण्यात आली.

