Nanded Flood: जुन्या नांदेडला पाण्याचा वेढा, पूरस्थिती कायम; मनपाकडून ४६१ नागरिकांचे सुरक्षितस्थळी स्थलांतर

नांदेड : जुन्या नांदेड शहरासह गोदावरी नदीकाठच्या भागात गुरुवारी (ता. २५) सुद्धा पूरस्थिती कायम राहिली. नदीच्या पाणीपातळीत वाढ झाल्याने शहरातील अनेक भागांमध्ये बॅक वॉटर शिरले असून, शेकडो घरे व दुकाने पाण्याखाली गेली आहेत. .अचानक आलेल्या या परिस्थितीमुळे नागरिकांचे हाल झाले असून, महापालिकेने खबरदारीचा उपाय म्हणून ४६१ नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलवून तात्पुरत्या निवारा केंद्रांत ठेवण्यात आले आहे..पुराचे पाणी विशेषतः जुन्या नांदेडातील सैलाबनगर, दुल्हेशाहनगर, खडकपुरा, गाडीपुरा, काला पूल परिसर, गौतमनगर, शनिमंदिर, गायत्री मंदिर, पाकिजानगर, बिलालनगर, हिलालनगर, नावघाट, मोमिनपुरा, पंचवटीनगर, तसेच देगलूर नाका वसरणी परिसर या भागात शिरले आहे. यामुळे नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळित झाले आहे. नागरिकांसाठी महापालिकेने पिण्याच्या पाण्याची आणि नाश्त्याची व्यवस्था केली आहे. पूरग्रस्त भागात अजूनही काही ठिकाणी पाणी साचून राहिले आहे. प्रशासनाकडून या भागात सतत गस्त ठेवण्यात येत असून, आणखी धोकादायक परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून खबरदारी घेतली जात आहे..पिण्याच्या पाण्याबाबत सतर्क राहाविशेषतः गरोदर महिला, लहान मुले, वयोवृद्ध आणि आजारी व्यक्तींनी पाणी वस्त्रगाळ करून, त्यात तुरटी फिरवून आणि नंतर उकळवून प्यावे, असा सल्ला दिला आहे. निरोगी व्यक्तींनीही पाणी स्वच्छ करून क्लोरिन घालून प्यावे. पूर ओसरल्यानंतर घराभोवती साचलेले पाणी तातडीने काढून टाकावे, अन्यथा डासांची वाढ होऊन मलेरिया, डेंगी, चिकनगुण्या व इतर विषाणूजन्य आजारांचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे नागरिकांनी विशेष काळजी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..महापालिकेकडून निवाऱ्यांची व्यवस्थामहापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने तातडीने कारवाई करत दहा ठिकाणी तात्पुरत्या निवारा केंद्रांची उभारणी केली आहे. या केंद्रांमध्ये ४६१ नागरिकांना स्थलांतरित करून त्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. झोन क्रमांक १ अंतर्गत आर.के. फंक्शन हॉल, महेबूबनगर (निरंक), झोन क्रमांक २ मध्ये राजर्षी शाहू विद्यालय, वसंतनगर (निरंक), झोन क्रमांक ३ मध्ये नरसिंह विद्यालय (निरंक), नंदगिरी किल्ला निवारा केंद्र (३५), गांधी राष्ट्रीय विद्यालय गाडीपुरा (४५), नौनिहाल प्राथमिक शाळा खडकपुरा (निरंक), जमजम फंक्शन हॉल वाघी रोड (१५०), मार्कंडेय मंदिर (३६), खैरुल उल्लूम शाळा खडकपुरा (५०), झोन क्रमांक ५ अंतर्गत लिबर्टी फंक्शन हॉल (४५), पाकिजा फंक्शन हॉल (५०) तर झोन क्रमांक ६ अंतर्गत जिल्हा परिषद शाळा वसरणी (५०) या केंद्रांमध्ये नागरिकांना ठेवण्यात आले आहे..नांदेडसह तालुक्यांतील रस्ते बंदगोदावरी नदीची इशारा पातळी ३५१ मीटर असताना ती ओलांडून ३५५ मीटरवर पोहोचली असून धोका पातळी गाठली आहे. विष्णुपुरी प्रकल्पाचे १६ दरवाजे उघडल्याने मोठ्या प्रमाणात विसर्ग सुरू आहे. शहरातील नाव घाट पुलावरून पाणी वाहत असून वाहतुकीस बंदी घालण्यात आली आहे. नांदेड तालुक्यात काला पुलालगतची अतिक्रमित घरे पाण्यात गेली असून राहेगाव, भनगी-वाहेगाव संपर्क तुटला आहे. लोहा तालुक्यात बेटसांगवी-शेवडी रस्ता बंद, बिलोलीत नागणी-खंडगाव व येसगी पुलांवरून पाणी वाहत असल्याने रस्ते बंद, नायगावात कुंटूर-इकळीमाळ, सातेगाव, अंतरगाव-बरबडा, राहेर-हुस्सा, बरबडा-बरबडावाडी रस्ते बंद झाले आहेत. धर्माबाद तालुक्यात सिरजखेड-धर्माबाद, मनूर-संग्रम-येळगाव रस्ते बंद असून पर्यायी मार्ग सुरू आहे. उमरीत मनूर-नांदेड, माहाटी-बळेगाव, बोळसापूर्व-बोळसा रस्ते बंद आहेत. मुदखेड तालुक्यात आमदुरा-शिखराघाट पुलावर पाण्याचा धोका वाढला असून सतर्कता बाळगण्यात येत आहे..मागील दोन-तीन दिवसांपासून जुन्या नांदेड आणि गोदावरी काठाच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पाणी आले आहे. नागरिकांच्या घरांत पाणी घुसले असून, नाव घाटचा पूलसुद्धा बंद झाला आहे. प्रशासनाने येथील नागरिकांची विशेष काळजी घेऊन पूरपरिस्थिती संदर्भात योग्य नियोजन करावे.-अभिजित बोडखे, नांदेड.