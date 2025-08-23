हृदय पिळवटणारी घटना! कर्जाला कंटाळून मुलाने संपवले आयुष्य अन् दुःख सहन न झाल्याने दुसऱ्यादिवशी आईनेही सोडले प्राण

नांदेड : नांदेड जिल्ह्यातील कंधार तालुक्यात बैलपोळा सणाच्या (Bail Pola Festival) दिवशी हृदय पिळवटून टाकणारी घटना घडली. अतिवृष्टी, नापिकी आणि कर्जबाजारीपणाला कंटाळून एका अल्पभूधारक शेतकऱ्याने (Nanded Farmer) गुरुवारी (21 ऑगस्ट) आत्महत्या केली. मुलाच्या मृत्यूचा मानसिक धक्का सहन न झाल्याने त्याची आईदेखील अवघ्या 24 तासांत मरण पावली. या दुर्दैवी घटनेने फुलवळ गाव शोकसागरात बुडाले आहे..फुलवळ गावातील सूर्यकांत लक्ष्मणराव मंगनाळे (वय 46) हे अल्पभूधारक शेतकरी होते. सततची नापिकी, वाढते कर्ज आणि उत्पन्नाचे इतर साधन नसल्यामुळे ते नेहमीच चिंतेत राहत होते. अलीकडील अतिवृष्टीमुळे त्यांच्या सोयाबीन, कपाशी आणि इतर पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. या समस्यांनी त्रस्त होऊन त्यांनी गुरुवारी गळफास घेऊन आत्महत्या केली..आई-मुलाच्या मृत्यूने गाव शोकसागरातघराचा कर्ता मुलगा गेल्याने संपूर्ण गावात हळहळ व्यक्त झाली. गुरुवारी सायंकाळी चार वाजता गावातील स्मशानभूमीत सूर्यकांत यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. मात्र, या घटनेचा मानसिक आघात त्यांच्या आई देऊबाई मंगनाळे (वय 70) यांना झाला. मुलाच्या मृत्यूचे दुःख सहन न झाल्याने शुक्रवारी (22 ऑगस्ट) सकाळी आठ वाजता त्यांचे निधन झाले..अवघ्या 24 तासांत सलग दोन अंत्यविधीअवघ्या 24 तासांच्या आत आई-मुलाचे दोन अंत्यविधी पार पडल्याने नातेवाईक व गावकऱ्यांवर शोककळा पसरली. देऊबाई यांच्यावर त्याच दिवशी दुपारी साडेतीन वाजता त्यांच्या शेतात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. मंगनाळे कुटुंबात पती, एक मुलगा, एक मुलगी, दोन सुना व नातवंडे असा मोठा परिवार असून या दुर्दैवी घटनेने ते उद्ध्वस्त झाले आहेत. पोळा सणाच्या दिवशी घडलेल्या या प्रसंगाने गावावर दुःखाचे सावट पसरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.