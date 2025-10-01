Nanded Farmer: मदत देण्यात दुजाभाव; जिल्ह्यातील बागायतदार शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली खंत, नुकसान कितीही झाले तरी दोन हेक्टरचीच मदत

रामेश्वर काकडेनांदेड : शासनाने मदतीच्या निकषांतही बागायतदार शेतकऱ्यांसोबत दुजाभाव केल्याची खंत जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली असून, हेक्टरी १३ हजार ५०० रुपये देणे अपेक्षित असताना कोरडवाहूप्रमाणे केवळ साडेआठ हजारांचीच मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे..दुसरीकडे बहुतांश शेतकऱ्यांचे नुकसान चार हेक्टर झाले, तरी मदत मात्र दोन हेक्टरचीच मिळणार असल्याने लागवडीसाठी कोरडवाहूपेक्षा दुप्पट खर्च लागलेल्या बागायतदारांना मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागणार आहे..Nanded Flood: साहेब! दिवाळी, दसरा कसा साजरा करावा? तुटपुंज्या मदतीमुळे मुक्रमाबाद परिसरातील शेतकऱ्यांचा आर्त सवाल.शासनाच्या नियमांनुसार बागायतदार शेतकऱ्यांना हेक्टरी १३ हजार ५०० रुपये मदत मिळायला हवी होती. पण प्रत्यक्षात त्यांना केवळ कोरडवाहू शेतकऱ्यांप्रमाणेच ८ हजार ५०० रुपये मिळत आहेत. ही रक्कम त्यांच्या केलेल्या गुंतवणुकीसमोर नगण्य ठरते. .पिकांचे पंचनामे झाले, नुकसान चार हेक्टर झाले तरी कोरडवाहू असो की बागायतदार शेतकरी शेवटी मदत मिळते ती फक्त दोन हेक्टरपुरती. उरलेले नुकसान कोण भरून काढणार? पावसाच्या अनियमिता, पूर-वादळाच्या तडाखा असो की, कीडरोगाच्या फटक्यामुळे बागायतदारांचा घाम गाळलेला पैसा एका क्षणात पाण्यात जातो. .शासनाकडून मिळणारी मदत त्यांच्या वेदनांवर फक्त नाममात्र मलमपट्टी ठरते. शासनाने निकष बदलले नाहीत, तर बागायतदारांचे भवितव्य धोक्यात येईल. शेती वाचली तरच शेतकरी वाचतील आणि शेतकरी वाचला तरच देश वाचेल, हे लक्षात घेऊन शासनाने तातडीने हेक्टरी मदतीचे निकष बदलून बागायतदारांना खऱ्या अर्थाने दिलासा द्यावा, अशी सर्व मागणी बागायतदार करीत आहेत..शेतकरी अक्षरशः हतबलबागायतदार शेतकरी कोरडवाहूंपेक्षा कितीतरी अधिक खर्चिक शेती करतात. मात्र, मदत तोकडीच मिळते हे जखमेवर मीठ चोळल्यासारखे आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबे कर्जाच्या विळख्यात अडकत आहेत. कर्ज फेडायचे कसे? संसार चालवायचा कसा?, पुढच्या हंगामाचे काय? अशा प्रश्नांनी शेतकरी हतबल झाले आहेत..नदीकाठच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणावर खरडून गेल्या. एनडीआरएफच्या मदतीच्या निकषांनुसार मदत न करता शासनाने साडेआठ हजार रुपये हेक्टरी अशी मदत जाहीर केली. कोल्हापूरला पूर येतो, त्यावेळेस वेगळा निकष आणि मराठवाड्यात पूर येतो त्यावेळेस वेगळा निकष ही शासनाची दुटप्पी भूमिका आहे. -शिवशंकर मुंडकर, शेंबोलीशेत रस्ते आणि शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. मुदखेड तालुका हा बागायती क्षेत्र असून, एका केळीच्या रोपासाठी २२ रुपये खर्च केला. आज केळी आणि हळद पीक हे पूर्णपणे गेल्यात जमा आहे. शासनाची ही तुटपुंजी मदत आमचे एवढे नुकसान भरून काढू शकत नाही. त्यासाठी भरीव मदत करावी. - प्रमोद पवार, निवघा.Maharashtra Heavy Rain : शासन दरबारी ‘ओला दुष्काळ’ नाहीच; निकषांची पूर्तता करणे अवघड.केळी, हळद या पिकाला एकरी खर्च कोरडवाहूपेक्षा चारपटीने अधिक लागतो. पण, शासनाकडून मिळणारी मदत ही तुटपुंजी असल्याने खचलेल्या शेतकऱ्याला पुन्हा उभे राहण्यासाठी हेक्टरी लाखाची मदत करून संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी.-अनिल कदम, शेतकरी, अर्धापूर.बागायती तालुका म्हणून मुदखेड, अर्धापूरची ओळख आहे. ऊस, केळी, हळद या बागायती पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. शेतीचा मसनवटा झाला आहे. एकरी ३५०० रुपये शेतकऱ्यांना भीक आहे. संपूर्ण कर्जमाफी व शेतकऱ्यांना भरघोस आर्थिक मदत करावी.- बालाजी कल्याणकर, बागायतदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.