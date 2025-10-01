नांदेड

Nanded Farmer: मदत देण्यात दुजाभाव; जिल्ह्यातील बागायतदार शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली खंत, नुकसान कितीही झाले तरी दोन हेक्टरचीच मदत

Crop Loss: नांदेडमधील बागायतदार शेतकऱ्यांना मदतीत कपात; अपेक्षित हेक्टरी ₹13,500 ऐवजी मिळाले फक्त ₹8,500. ४ हेक्टर नुकसान झाले तरी मदत फक्त २ हेक्टरसाठी मिळणार, आर्थिक तोटा भुयारी.
Nanded Farmer

Nanded Farmer

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

रामेश्वर काकडे

नांदेड : शासनाने मदतीच्या निकषांतही बागायतदार शेतकऱ्यांसोबत दुजाभाव केल्याची खंत जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली असून, हेक्टरी १३ हजार ५०० रुपये देणे अपेक्षित असताना कोरडवाहूप्रमाणे केवळ साडेआठ हजारांचीच मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

Loading content, please wait...
Nanded
rain
Farmer
Crop Damage
flood hit villages
Flood Damage News
Flood damage to crops

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com