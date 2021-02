नांदेड : शेतकऱ्यांनी कृषी धोरणाचा लाभ घेवून विजबील थकबाकीतून मुक्त व्हावे- उपकार्यकारी अभियंता कादरी

अर्धापूर ( जिल्हा नांदेड ) : अर्धापूर उपविभागात कृषी धोरण योजना राबविण्यात येत असून शेतक-यांनी या योजनेचा लाभ घेवून कृषी विजबील थकबाकीतून मुक्त व्हावे. अर्धापूर उपविभागातील आठ हजार 210 कृषीपंप ग्राहकांकडे 95 कोटी 67 लाख 59 हजार थकबाकी असून शासनाच्या सुचनेवरुन वसुली करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी थकीत विजबील भरुन सहकार्य करावे असे आवाहन अर्धापूर विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता एस. एस. कादरी यांनी केले आहे. तसेच विजबील न भरल्यास विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात येईल अशा सुचना दिल्या जात आहेत. अर्धापूर उपविभागात अर्धापूर शहर, अर्धापूर ग्रामीण, मालेगाव व लहान अशी चार उपकेंद्र आहेत. या उपविभागात कृषी विजबील थकबाकीची रक्कम सातत्याने वाढत आहे. या उपविभागात दोन हजार 250 डी.पी. आहेत. तर आठ हजार 210 कृषी विजपंप ग्राहक आहेत. शेतमालाला भाव न मिळणे, दुष्काळी परिस्थिती या व ईतर कारणांमुळे कृषी विजबील थकबाकीचा आकडा वाढत गेला आहे. तसेच थकीत रकमेला लागणारे व्याज, विलंब आकार यामुळे थकबाकीची रक्कम विस टक्यांनी वाढली आहे. कृषी धोरण योजनेअंतर्गत 61 कोटी 54 लाख भरावे लागणार शासनाने कृषी धोरण 2020 अंतर्गत सवलतीची घोषणा केली आहे. या विषयी माहिती देताना उप उपकार्यकारी अभियंता एस. एस. कादरी म्हणाले की, अर्धापूर उपविभागात 95 कोटी 67 लाख 59 हजाराची थकबाकी आहे. शासनाच्या योजने प्रमाणे महावितरण कडून 22 कोटी 95 लाख 19 हजाराची सुट मिळेल. तसेच 11 कोटी 18 लाख 38 हजाराची व्याजाची सुट मिळणार आहे. तर कृषी धोरण योजनेअंतर्गत 61 कोटी 54 लाख भरावे लागणार आहेत. या योजननेत 14 लाखांच्यावर वसुली झाली आहे. या योजनेचा लाभ घ्या असे आवाहन एस. एस. कादरी यांनी केले आहे. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी सहाय्यक अभियंता एन. व्ही. खिल्लारे, विलास कानोले, शेख रहीम यांच्याशी संपर्क करावा आसे आवाहन करण्यात आले आहे. संपादन - प्रल्हाद कांबळे

