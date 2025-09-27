नांदेड : पाणी घरात शिरले आणि संसार उघड्यावर आला... आता जगायचे कसे? हा हतबल सवाल सध्या नांदेड शहरातील नदीकाठच्या रहिवाशांच्या चेहऱ्यावर उमटलेला दिसत आहे. गुरुवारी रात्री उशिरा आलेल्या पुराच्या पाण्याने अनेक कुटुंबांचा संसार वाहून गेला. .काही तासांतच आयुष्यभराच्या कष्टाची जमा केलेली संपत्ती, घरातील धान्य, फर्निचर, कपडे, मुलांची पुस्तके, शाळेच्या दप्तरांसह रोजच्या वापरातील सर्वच वस्तू पाण्यात भिजल्या. गोदावरीचे पाणी शुक्रवारी सकाळी किंचित खाली आले असले तरी लोकांचे मन मात्र अजूनही भीतीने दडपून गेले आहे. नदीकाठच्या वस्त्यांमध्ये जागोजागी पाणी शिरलेले असून नागरिकांना उघड्यावर आसरा घ्यावा लागत आहे. काहींनी शेजाऱ्यांकडे, तर काहींनी सार्वजनिक ठिकाणी आसरा घेतला आहे. मुलांच्या हातातील दप्तरं, महिलांच्या डोळ्यातील पाणी आणि वृद्धांच्या चेहऱ्यावरची असहायता ही पूरग्रस्त वस्त्यांची खरी कहाणी सांगून जाते..दरम्यान, शहराबरोबरच ग्रामीण भागातही पावसाने थैमान घातले आहे. विष्णुपुरी प्रकल्पातून तब्बल दीड लाख क्यूसेकपेक्षा अधिक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. १६ गेट्स उघडण्यात आले असून शुक्रवारी सकाळपर्यंत प्रकल्पातील पाणीसाठा २३.२५ दलघमी (२८.७८ टक्के) इतका नोंदविण्यात आला. अप्पर मानार प्रकल्प ९३.९९ टक्क्यांपर्यंत भरला असून दोन गेट्समधून ३१४२ क्यूसेक पाणी सोडले जात आहे. लोअर मानार प्रकल्प तर शंभर टक्के क्षमतेने भरला असून पाणी ओसंडून वाहत आहे. दिग्रस बंधाऱ्यातून तब्बल ६८ हजार ४९२ क्युसेक पाणी सोडले जात आहे..जिल्ह्यात आज शैक्षणिक सुटीनांदेड : हवामानशास्त्र केंद्राने शनिवारी ऑरेंज अलर्ट जाहीर केल्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जिल्ह्यातील सर्व शैक्षणिक संस्था आणि महाविद्यालयांना शनिवारी (ता.२७) सुटी जाहीर केली आहे. सध्या जिल्ह्यातील सर्व सिंचन प्रकल्प पूर्णपणे भरलेले असून प्रमुख नद्यांनी इशारा पातळी गाठली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात अनेक भागात पूर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. .त्यामुळे अतिवृष्टीमुळे विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या संभाव्य धोक्यामुळे कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेतील विद्यार्थ्यांना सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व अंगणवाडी, सरकारी व खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, जिल्हा परिषद व नगरपालिका शाळा, अनुदानित व विना अनुदानित शाळा, आश्रमशाळा, महाविद्यालये, खासगी शिकवणी तसेच आयुक्त व्यवसाय व प्रशिक्षण केंद्र यांना जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी सुटी जाहीर केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, पालकांनी मुलांना सकाळी घराबाहेर न पाठवण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, स्थानिक प्रशासनाने पूर परिस्थितीवर लक्ष ठेवून तत्काळ उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत..अतिवृष्टीने सर्व हिरावून नेलेया सततच्या विसर्गामुळे गोदावरी नदीकाठच्या खालच्या गावांना प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. अनेक रस्ते वाहून गेले, शेतांमध्ये पाणी साचले, पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यासमोर उभे असलेले पीक काही क्षणांत पाण्याखाली गेले. या सगळ्या परिस्थितीत गरीब कुटुंबांच्या अडचणी अधिकच वाढल्या आहेत..Ahilyanagar Rain update: 'शेवगाव, श्रीगोंदे, कर्जत तालुक्यांना झोडपले'; नदीमाय आली अंगणात, अनेक कुटंबाची घरेदारे, गेली पाण्याखाली.जिल्ह्यात आज ऑरेंज अलर्टमुंबईच्या प्रादेशिक हवामानशास्त्र केंद्राने नांदेड जिल्ह्यासाठी शनिवारी (ता.२७) ऑरेंज अलर्ट जारी केलेला आहे. त्यानुसार, जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची अधिक शक्यता वर्तविली आहे. या नैसर्गिक आपत्ती संदर्भात सर्व संबंधित यंत्रणा आणि जनतेने खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे..घरातल्या धान्याचा एकेक दाणा जपून ठेवला होता, तोही पाण्यात भिजून खराब झाला. मुलांसाठी घेतलेली पुस्तकं, कपडे वाहून गेले. आता पुढे कसे जगायचे, हा मोठा प्रश्न आहे.- शोभा गायकवाडपुराचे पाणी हळूहळू ओसरत असले तरी जखमा खोलवर झाल्या आहेत. संसार उद्ध्वस्त झाल्यानंतर पुन्हा नव्याने उभे राहण्यासाठी शासनाकडून तातडीच्या मदतीची अपेक्षा नागरिक करत आहेत. मदतीचे आश्वासन मिळत असले तरी तोपर्यंत उपाशीपोटी रात्र काढावी लागणाऱ्या कुटुंबांचे हाल कल्पनेपलीकडचे आहेत.-देविदास सोनवणेगोदावरीच्या काठावर उभे राहून आपल्या उद्ध्वस्त घराकडे पाहणाऱ्या नागरिकांच्या डोळ्यात एकच प्रश्न आहे. संसार गेला, आता उरलेले आयुष्य जगायचे कसे?-मोहम्मद नईम.Heavy Rain : शेतकऱ्यांच्या हातून खरीप पीक गेले, मोठे आर्थिक नुकसान, पंचनामे कधी, शेतकऱ्यांचा संतप्त सवाल.शहरात जोराचा पाऊस होऊन विष्णुपुरी प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणात पाणी नदीमध्ये सोडल्यामुळे आमच्या घरांमध्ये नदीचे पाणी येऊन आमचे मोठे नुकसान झाले आहे. शासनाने लवकरात लवकर या भागात पंचनामे करून मदत द्यावी.-अनिल वाघमारे, जुना मोंढापुराचे पाणी घरात शिरल्याने अन्नधान्यासह कपडे व इतर इलेक्ट्रीक साहित्याचेही नुकसान झाले. शासनाकडून त्वरित बाधितांना मदत देऊन सहकार्य करावे.-पद्मिनबाई बारहातेगोदावरीला पूर आल्याने आमची वस्तीलाही पुराच्या पाण्याचा मोठा फटका बसला आहे. अनेकांच्या घरात पाणी शिरून मोठे नुकसान झाले. माझ्या घरातही पुराचे पाणी आल्याने नुकसान झाले, आता शासनाच्या मदतीची प्रतीक्षा आहे.-शीला शेंदोळे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.