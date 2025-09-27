नांदेड

Nanded Floods: संसार उघड्यावर, जगायचे कसे? पुरात बाधित झालेल्या नागरिकांची हतबलता, जनजीवन विस्‍कळित

Godavari Overflow: पाणी घरात शिरले आणि संसार उघड्यावर आला... आता जगायचे कसे? हा हतबल सवाल सध्या नांदेड शहरातील नदीकाठच्या रहिवाशांच्या चेहऱ्यावर उमटलेला दिसत आहे. गुरुवारी रात्री उशिरा आलेल्या पुराच्या पाण्याने अनेक कुटुंबांचा संसार वाहून गेला.
