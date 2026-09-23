Nanded Spa Raid : स्पा’च्या आडून वेश्याव्यवसाय तिघींची सुटका, एकजण अटकेत

नांदेड, : तरोडा नाका परिसरातील चंदनानी कॉम्प्लेक्स येथील ‘गंगा स्पा’ सेंटरवर पोलिसांनी छापा टाकून सुरू असलेल्या वेश्या व्यवसायाचा पर्दाफाश केला. या कारवाईत तीन महिलांची सुटका केली असून, स्पा सेंटरचा मालक रोहित श्रीराम ढगे (वय २६, रा. श्रीपादनगर, नांदेड) याला अटक करण्यात आली. .पोलिसांनी मोबाइल, रोख रक्कम व इतर साहित्य असा २७ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. सोमवारी (ता. २१) अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाला स्पामध्ये अवैध व्यवसाय सुरू असल्याची माहिती मिळाली. बनावट ग्राहकामार्फत माहितीची खात्री केल्यानंतर पथकाने छापा टाकला. यावेळी तीन महिला आढळून आल्याने त्यांची सुटका केली. त्यात नांदेड व त्रिपुरा येथील महिलांचा समावेश असल्याची पोलिसांनी सांगितले..या प्रकरणी भाग्यनगर पोलिस ठाण्यात अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंध अधिनियमातील कलम ४, ५ व ६ अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन यांच्या आदेशाने अपर पोलिस अधीक्षक सूरज गुरव यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अतुल भोसले, भाग्यनगरचे पोलिस निरीक्षक महेश माळी, पोलिस उपनिरीक्षक अश्विनी गायकवाड, रितेश कुलथे, गणेश लोसरवार, ज्ञानोबा कवठेकर, अच्युत मोरे, पोलिस अंमलदार यशोदा केंद्रे यांच्या पथकाने केली. अशा अवैध व्यवसायाची माहिती मिळाल्यास नागरिकांनी पोलिसांना अथवा डायल ११२ वर कळवावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.