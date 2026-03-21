Nanded News: नांदेडमध्ये ८२ ग्रामपंचायतींसाठी रणधुमाळी; २८ एप्रिलला मतदान

नांदेड: जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमधील रिक्त सदस्य आणि थेट सरपंचपदासाठी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण तापण्यास आता सुरवात होणार आहे. जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांतील एकूण ८२ ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार असून २८ एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे..पोटनिवडणुकीत एकूण १६५ रिक्त जागांसाठी मतदान होणार आहे. त्यापैकी १४३ जागा ग्रामपंचायत सदस्यांच्या असून २२ जागा थेट सरपंचपदाच्या आहेत. सदस्यपदाच्या जागांमध्ये अनुसूचित जातींसाठी ६, अनुसूचित जमातींसाठी ७६, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी ३६ आणि सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी २५ जागा आहेत. थेट सरपंचपदाच्या २२ पैकी १० जागा अनुसूचित जमातींसाठी, १० जागा नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आणि २ जागा सर्वसाधारण गटासाठी राखीव आहेत..निवडणूक कार्यक्रमानुसार ३० मार्च रोजी निवडणूक अधिसूचना प्रसिद्ध होणार आहे. त्यानंतर ७ एप्रिल ते १३ एप्रिल (सकाळी ११ ते दुपारी ३) या कालावधीत उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार आहेत. १५ एप्रिल रोजी अर्जांची छाननी होईल. १७ एप्रिल रोजी दुपारी तीनपर्यंत अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत राहणार आहे. त्यानंतर चिन्हांचे वाटप करण्यात येईल. प्रत्यक्ष मतदान २८ एप्रिल रोजी होणार असून, २९ एप्रिल रोजी मतमोजणी करून निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे. .तालुकानिहाय विचार केला असता, किनवट तालुक्यात सर्वाधिक ३६ ग्रामपंचायतींसह ७९ सदस्य आणि ११ सरपंचपदाच्या जागांसाठी निवडणूक होत आहे. माहूर तालुक्यात २१ ग्रामपंचायतींमध्ये ३९ सदस्य आणि ६ सरपंचपदाच्या जागा रिक्त आहेत. कंधार तालुक्यात ७ ग्रामपंचायती, मुदखेडमध्ये ४, धर्माबादमध्ये ३, लोहा व मुखेडमध्ये काही जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. अर्धापूर, भोकर, हदगाव, हिमायतनगर, बिलोली, देगलूर या तालुक्यांमध्येही काही ठिकाणी सदस्य आणि सरपंचपदासाठी मतदान होणार आहे..स्थानिक राजकीय समीकरणे बदलणार स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणांना नव्याने चालना मिळणार आहे. पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होताच विविध पक्ष आणि स्थानिक गट सक्रिय झाले आहेत. विशेषतः सरपंचपदासाठी होणाऱ्या थेट निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ग्रामीण भागातील विकासकामे, स्थानिक प्रश्न आणि गटबाजी यांचा प्रभाव या निवडणुकीवर दिसून येणार असल्याचे चित्र आहे.."विविध कारणांमुळे रिक्त झालेल्या जिल्ह्यातील ८२ ग्रामपंचायतींच्या २२ थेट सरपंच व १४३ ग्रामपंचायत सदस्य अशा १६५ जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. ३० मार्चला निवडणुकीची नोटीस प्रसिद्ध होईल. बुधवारी २९ एप्रिल रोजी मतमोजणी होणार आहे. बुधवार ६ मेपर्यंत निवडणुकीच्या निकालाची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येईल."- अजय शिंदे, जिल्हा निवडणूक अधिकारी.