Nanded News: नांदेडच्या बाजारात गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर अभूतपूर्व खरेदी; उलाढाल १०० कोटींपेक्षा जास्त

नांदेड: साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या गुढीपाडव्याच्या शुभदिनी नांदेडच्या बाजारपेठेत यंदा अभूतपूर्व खरेदीचा उत्साह पाहायला मिळाला. घर, सोने, वाहने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या खरेदीसाठी नागरिकांच्या प्रचंड उड्या पडल्या. त्यामुळे एकूण उलाढाल तब्बल १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाल्याचा अंदाज शहरातील व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे..गुढीपाडवा हा नववर्षाचा प्रारंभ मानला जात असल्याने या दिवशी खरेदी करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. त्यामुळे अनेकांनी या मुहूर्तावर नवीन घर, वाहने, दागिने खरेदी करण्याला प्राधान्य दिले. यंदा विशेषतः घर खरेदीत लक्षणीय वाढ दिसून आली. शहरात सुमारे १०० हून अधिक घरांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची नोंद झाली. या व्यवहारातून मोठी आर्थिक उलाढाल झाली. दरम्यान, सोन्याच्या दरात सात हजाराने, तर चांदीच्या दरात २२ हजाराने घट झाली. त्यामुळे सराफा बाजारातही ग्राहकांची चांगली गर्दी पाहायला मिळाली. .पाडव्याच्या दिवशी सराफा बाजारात सुमारे २० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक व्यवहार झाल्याचे सराफा व्यापाऱ्यांनी सांगितले. दागिन्यांसह नाणी, बिस्किटे खरेदीसाठी ग्राहकांनी गर्दी केली. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, गृहउपयोगी साहित्य, फर्निचर आदी बाजारातही ग्राहकांची मोठी गर्दी होती. अनेकांनी टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल यांसारख्या वस्तूंची खरेदी केली. सणाच्या निमित्ताने विविध दुकानदारांनी आकर्षक ऑफर्स दिल्यामुळे खरेदीला आणखी चालना मिळाली..वाहन बाजारातही मुहूर्त 'सुवर्णसंधी'वाहन बाजारातही पाडव्याचा मुहूर्त 'सुवर्णसंधी' ठरला. चारचाकी वाहनांच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली. सुमारे ४०० चारचाकी वाहनांची विक्री झाली. या व्यवहारातून अंदाजे ५० कोटी रुपयांची उलाढाल झाल्याचे गुरुमितसिंग रागी यांनी सांगितले. दुचाकी वाहनांच्या बाजारातही मोठी तेजी दिसून आली. हजाराहून अधिक दुचाकींची विक्री झाली. या क्षेत्रात सुमारे १० कोटी रुपयांचा व्यापार झाल्याचे समजते. ."गुढीपाडव्याच्या पार्श्वभूमीवर दुचाकी विक्रीत मोठी वाढ झाली. आजच्या दिवशी विक्री जवळपास तिप्पट झाली आहे. सणाच्या शुभमुहूर्तावर नवीन वाहन खरेदी करण्याची परंपरा कायम असून, विविध ऑफर्स व फायनान्स सुविधांमुळे ग्राहकांचा कल अधिक वाढला."- विलास नाईकवाडे, व्यवस्थापक, दुचाकी शोरूम."यावर्षी गुढी पाडव्याच्या मुहूर्तावर चारचाकी गाड्यांना खरेदीसाठी पाडव्याच्या चार दिवस आधी बुकिंगसाठी गर्दी झाली होती. पाडव्याला ७५ चारचाकी गाड्यांची विक्री झाली असून, ५० पेक्षा अधिक गाड्यांची बुकींग झाली. परंतु, गाड्या उपलब्ध नसल्यामुळे येत्या काही दिवसांत गाड्यांची डिलव्हरी केली जाईल."- अविनाश जाधव, पद्माजा मोटर्स.."पाडव्याच्या काही दिवसांपूर्वीपासूनच घर खरेदी-विक्रीबाबात अनेकांकडून विचारणा करण्यात आली. त्यामुळे यावर्षी घर, फ्लॅट, प्लॉट खरेदी-विक्रीत उत्साह पाहायला मिळाला. शहरात पाडव्याच्या मुहूर्तावर १०० पेक्षा अधिक घरांची विक्री झाल्याचा अंदाज आहे."- अभिजित रेणापूरकर,बांधकाम व्यावसायिक"दरवर्षीपेक्षा यावर्षी गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली. त्यामुळे यावर्षीचा पाडवा सर्वांसाठीच गोड झाला. गुरुवारी सकाळपासून दुकानावर विविध इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची खरेदी करण्यासाठी नागरिकांनी गर्दी केली. त्यामुळे चांगली उलाढाल झाली."- गंगाप्रसाद सोनी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे विक्रेता.