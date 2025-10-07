Nanded Love Affair : प्रेमसंबंधातून प्रेमीयुगुलानं प्राशन केलं विष; घरच्यांचा होता विरोध, असं काय घडलं? दोघांना उचलावं लागलं टोकाचं पाऊल!

दोघे एकाच समाजातील असून, एक वर्ष पुण्यात एकत्र राहत होते.गावात परतल्यानंतर त्यांनी विष घेऊन आत्महत्या केली.पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून तपास सुरू केला आहे..बरडशेवाळा (जि. नांदेड) : प्रेमसंबंधातून (Nanded Love Affair) दोघांनी विष घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना हदगाव (Hadgaon) तालुक्यातील चिंचगव्हाण येथे सोमवारी (ता. सहा) उघडकीस आली. गजानन केरबा गव्हाळे (वय ३५) आणि उमा बालाजी कपाटे (वय २८) अशी विष घेऊन आत्महत्या केलेल्यांची नावे आहेत..गजानन गव्हाळे हा खासगी वाहनांवर चालक म्हणून काम करायचा. त्याला पत्नी आणि तीन अपत्ये आहेत. गावातीलच विवाहित उमा कपाटे हिच्याशी त्याचे प्रेमसंबंध होते. दोघेही एकाच समाजातील असून, जुळलेल्या संबंधातून त्यांनी आपल्या कुटुंबाला सोडून एक वर्ष बाहेर पुणे येथे राहिले होते..हृदयद्रावक घटना! नदीत पडलेल्या मुलाला वाचवताना वडिलांचा दुर्दैवी अंत; बापाच्या त्यागाने चिमुकल्याचा जीव वाचला, पण....दरम्यान, रविवारी (ता. पाच) दोघेही चिंचगव्हाणला परत आले होते. दोघांनाही घरच्यांकडून विरोध करण्यात आल्यामुळे त्यांनी गावाजवळील शेतात जाऊन दुपारी सुमारे दोनच्या सुमारास विष घेतले. हे लक्षात येताच स्थानिकांनी दोघांना उपचारासाठी हदगाव उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले..तिथून पुढील उपचारासाठी त्यांना नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आले. मात्र, मध्यरात्री उपचारादरम्यान दोघांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी मनाठा ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक विलास चवळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली बिट जमादार अशोक दाडे तपास करीत आहेत..FAQs1. आत्महत्या कोठे झाली?हदगाव तालुक्यातील चिंचगव्हाण येथे ही दुर्दैवी घटना घडली.2. मृत व्यक्ती कोण आहेत?गजानन केरबा गव्हाळे (३५) आणि उमा बालाजी कपाटे (२८) अशी मृतांची नावे आहेत.3. आत्महत्येचे कारण काय सांगितले जाते?दोघांमधील प्रेमसंबंधातून सामाजिक व कौटुंबिक ताणामुळे आत्महत्येचा निर्णय घेतल्याचे समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.