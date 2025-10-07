नांदेड

Nanded Love Affair : प्रेमसंबंधातून प्रेमीयुगुलानं प्राशन केलं विष; घरच्यांचा होता विरोध, असं काय घडलं? दोघांना उचलावं लागलं टोकाचं पाऊल!

Tragic Love Story Ends in End life in Nanded District : नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव तालुक्यात चिंचगव्हाण येथे प्रेमसंबंधातून गजानन गव्हाळे आणि उमा कपाटे यांनी विष प्राशन करून आत्महत्या केली. घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.
  1. दोघे एकाच समाजातील असून, एक वर्ष पुण्यात एकत्र राहत होते.

  2. गावात परतल्यानंतर त्यांनी विष घेऊन आत्महत्या केली.

  3. पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून तपास सुरू केला आहे.

बरडशेवाळा (जि. नांदेड) : प्रेमसंबंधातून (Nanded Love Affair) दोघांनी विष घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना हदगाव (Hadgaon) तालुक्यातील चिंचगव्हाण येथे सोमवारी (ता. सहा) उघडकीस आली. गजानन केरबा गव्हाळे (वय ३५) आणि उमा बालाजी कपाटे (वय २८) अशी विष घेऊन आत्महत्या केलेल्यांची नावे आहेत.

