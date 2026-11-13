Nanded News: युवकाला कारने चिरडले, बहिणीचा जीवन संपवण्याचा प्रयत्न; भाऊबीजेच्या दिवशीच नांदेड-हैदराबाद महामार्गावर अपघात

मारतळा : मावशीला भेटून स्कूटीवरून गावी परतणाऱ्या युवकास भरधाव कारने चिरडले. ही दुर्दैवी घटना बुधवारी (ता. ११) दुपारी नांदेड-हैदराबाद महामार्गावरील हातणी (ता. लोहा) फाट्यावर घडली. महेश अर्जुन चावरे (वय २०, रा. मारतळा, ता. लोहा) असे मृताचे नाव असून, या अपघातानंतर चालक घटनास्थळावरून पसार झाला. उस्माननगर पोलिसांनी कार चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. .Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.दरम्यान, भावाच्या मृत्यूची बातमी समजताच बहीण माधुरीनेही विष प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. नातेवाईकांनी धावाधाव करत तिला वेळीच नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल केले असून, तिची प्रकृती ठीक आहे. मारतळा (ता. लोहा) येथील महेश अर्जुन चावरे हा आई सुरेखा व मोठी बहीण माधुरी चावरे यांच्यासमवेत वास्तव्य करतो. भाऊबीजेच्या दिवशी महेश त्याच्या मावशीला भेटण्यासाठी स्कूटीवरून (एमएच २६, एक्यू ४७८६) डोणगाव (ता. मुदखेड) येथे आला. .मावशीला भेटून गावाकडे परतत असतानाच नांदेड-हैदराबाद महामार्गावरील हातणी फाट्यावर भरधाव वेगाने जाणाऱ्या कारने स्कूटीला जबर धडक दिली. या अपघातात महेश चावरेचा जागीच मृत्यू झाला. दरम्यान, या दुर्दैवी अपघातास कारणीभूत कारचालक मदत करण्याऐवजी कार सुसाट वेगाने चालवत महामार्ग सोडून आड मार्गाने निघाला. मात्र, कार पंक्चर झाल्याने ती रस्त्यात सोडून तो पसार झाला. याप्रकरणी संबंधित चालकावर उस्माननगर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला असून, पोलिसांनी कार ताब्यात घेतली आहे. .या अपघातानंतर नांदेड-हैदराबाद महामार्गावर पाहता पाहता बघ्यांची गर्दी जमली. दोन्ही बाजूने वाहतूक ठप्प झाली होती. उस्माननगर ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक महेश मुळीक, देगलूर महामार्ग पोलिस अन्वर सय्यद यांचे पथक दाखल झाले. त्यांनी रुग्णवाहिकेतून मयताला नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयात उत्तरीय तपासणीसाठी हलविले आणि वाहतूक सुरळीत केली..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...भाऊ गेला, आता मी जगून काय करू?दरम्यान, महेशच्या अपघाताची माहिती कळताच बहीण माधुरीने ‘‘आपला भाऊ गेला, आता आपला जगून काय उपयोग,’’ असे म्हणत विष घेऊन आपली जीवनयात्रा संपविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सुदैवाने शेजारी, नातेवाईकांनी तिला नांदेड येथील खासगी रुग्णालयात हलविले. सध्या तिची प्रकृती ठीक आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.