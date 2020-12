नांदेड : पोलेवाडी प्रकरणी सहा दिवसापासून मारेकरी फरारच, जखमी विद्यार्थ्यांला नांदेडला हलविले

नांदेड (जिल्हा नांदेड) : लोहा शहरातील आयटीआय परिवारात माळरान गायरान वडिलोपार्जित वहित करून खाणाऱ्या मागासवर्गीय शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांवर प्राणघातक हल्ला करणाऱ्या पोलेवाडीचे आरोपीं गेल्या सहा दिवसापासून फरारच आहेत. शोध सुरु आहे अशी धून पोलिस यंत्रणा वाजवीत आहे. तर दुसरीकडे प्राणघातक हल्ल्यात जखमी झालेल्या जोंधळे कुटुंबियातील रोहन मधुकर जोंधळे (वय २२) हा घटना घडली तेंव्हापासून रुग्णालयात असून त्याला पुढील उपचारासाठी नांदेड येथे हलविण्यात आले. सामाजिक संयम ढळू न देता पोलिसांनी आरोपींना तात्काळ अटक करावी अन्यथा झाला अन्याय आता सहन करणार नाही. असा इशारा आंबेडकरी विविध संघटनांनी दिला आहे.



मागील आठवड्यात आयटीआय परिसरात जोंधळे कुटुंब स्वतः च्या शेतात बोअरवेलमध्ये मोटार टाकीत होते. तेव्हा सायंकाळी पोलेवाडीच्या टोळक्याने ज्यात दता बाजगिर, संदीप बाजगिर, धीरज हाके, वैभव हाके, कमलाकर बाजगिर व इतर सात आठ जण समावेश होता. त्यांनी शेतात काम करणाऱ्या या जोंधळे कुटुंबियांना लोखंडी राॅड, लाकडी काठ्या, फायटर, दगड धोंड्यानी डोक्यात पाठीत व गुप्तांगावर बेदम मारहाण केली. यात मंगेशला एका झुडपात फेकून दिले. अर्ध्या तासाहून अधिक काळ या टोळक्यानी धुमाकूळ घातला. जातीवाचक शिवीगाळ करीत प्राणघातक हल्ला केला या प्रकरणी लोहा पोलिस ठाण्यात प्राणघातक हल्ला व अनुसूचित जाती- जमाती प्रतिबंधात्मक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला. हेही वाचा - नांदेड : सोने विक्रीचे आमिष दाखवून रोख रक्कम लुटली; ठगसेन किनवट पोलिसांच्या कोठडीत - पण यातील आरोपी गेल्या सहा दिवसापासून फरार आहेत. पोलिस उपमहानिरीक्षक निसार तांबोळी यांची वार्षिक तपासणी कंधार पोलिस उपविभागात होती. त्यामुळे पोलिस यंत्रणा तपासणीमध्ये असल्याने थोडा विलंब झाला असे पोलिस अधिकाऱ्यांनी कबूल केले. पण एक- दोन दिवसात मारेकरी गजाआड होतील असे सांगण्यात आले. उपविभागीय पोलिस अधिकारी किशोर कांबळे यांनी तपासाबाबत पोलिस निरीक्षक भागवत जायभाये यांना योग्य त्या सूचना दिल्या आहेत. स्वतः पोलीस उपमहानिरीक्षक श्री तांबोळी व जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक प्रमोद शेवाळे यांनी या प्रकरणात लक्ष घातले असल्याचे ,सांगण्यात आले.

Web Title: Nanded: Killers abscond for six days in Polewadi case, injured students shifted to Nanded