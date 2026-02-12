Nanded News : अस्वलाच्या हल्ल्यात शेतकऱ्याचा मृत्यू, 8 जण गंभीर जखमी; ठाण मांडून बसलेल्या अस्वलाजवळून 'जेसीबी'ने उचलला मृतदेह

ईस्लापूर (जि. नांदेड) : वन विकास महामंडळाच्या परिक्षेत्रालगत असलेल्या दयाळ धानोरा (ता. किनवट, जि. नांदेड) शिवारात नऊ शेतकऱ्यांवर अस्वलाने हल्ला केला. त्यात एकाचा मृत्यू झाला (Bear Attack Nanded) असून, आठ जण गंभीर झाले आहेत. मंगळवारी (ता. १०) रात्री नऊच्या सुमारास ही घटना घडली. दत्ता बळिराम जाधव (वय ५५, रा. दयाळ धानोरा) असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे. गंभीर जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..संबंधित शेतकरी रात्री आपापल्या शेतात पिकांना पाणी देत होते. त्यावेळी अस्वलाने त्यांच्यावर हल्ला. शिवणी वन परिक्षेत्र अधिकारी संतोष चोले, ईस्लापूर पोलिस ठाण्याचे सहायक निरीक्षक उमेश भोसले, भाजपचे माजी तालुकाध्यक्ष बालाजी आलेवार आदींनी घटनास्थळी धाव घेतली. जखमींना रुग्णवाहिकेतून शिवणी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले..Bhandara Crime : भंडारा हादरलं! डॉक्टरकडूनच नवजात बाळाची विक्री; तस्करीचं मोठं रॅकेट उघड, डॉक्टरसह पाच जणांवर गुन्हा.काही गंभीर जखमींना पुढील उपचारासाठी नांदेड व छत्रपती संभाजीनगर येथे हलविण्यात आले. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, अस्वलाला तातडीने जेरबंद करण्याची मागणी होत आहे. दिवसभर भारनियमन आणि रात्री वीजपुरवठा दिला जात असल्याने शेतकऱ्यांना जीव धोक्यात घालून रात्री पिकांना पाणी द्यावे लागते..अस्वलाचे मृतदेहाजवळ ठाणमृत शेतकऱ्याच्या मृतदेहाजवळ अस्वल बराच वेळ ठाण मांडून बसले होते. त्यामुळे तेथे जाण्याची कोणाचीच हिंमत होत नव्हती, अखेर ‘जेसीबी’च्या साहाय्याने मृतदेह उचलण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.