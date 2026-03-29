Nanded News: जिल्ह्यात दीड वर्षापासून निराधारांना अर्थसाहाय्य नाही ;बालसंगोपन योजना ठप्प;क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले योजना दीड वर्षांपासून राबवली नाही

नांदेड: अनाथ, निराधार आणि गरजू बालकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणारी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना मागील दीड वर्षापासून जिल्ह्यात ठप्प असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक साहाय्याचा लाभ न मिळाल्याने जिल्ह्यातील सुमारे पाच हजार बालकांच्या पालनपोषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे पालकांनी व अशा मुलांचे संगोपन करणाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे..राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत ही योजना राबवली जाते. समाजातील अनाथ, अर्ध-अनाथ, निराधार तसेच, अत्यंत गरीब कुटुंबातील बालकांचे संगोपन कुटुंबातच व्हावे, त्यांना संस्थेत पाठवण्याची वेळ येऊ नये, या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.या योजनेंतर्गत पात्र बालकांच्या पालकांना किंवा संरक्षकांना दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते. त्यामुळे मुलांच्या अन्न, शिक्षण, आरोग्य आणि दैनंदिन गरजा भागविण्यास मदत होते. .योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र बालकासाठी सध्या दरमहा साधारणपणे २,२५० रुपये इतकी आर्थिक मदत देण्यात येते. मात्र, नांदेड जिल्ह्यात गेल्या दीड वर्षापासून ही रक्कम नियमितपणे वितरीत झालेली नाही. परिणामी, अनेक कुटुंबांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. काही ठिकाणी मुलांच्या शिक्षणावरही परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे..शासनाच्या लाडकी बहीण योजनेमुळे निधीच नाहीराज्य शासनाने राज्यात लाडकी बहीण योजना राबविल्यामुळे अनेक योजनांचा निधी या योजनेसाठी वळता केला. त्याचा परिणाम अनेक योजनांवर झाल्याचे दिसून येते. बालसंगोपन योजनेचा निधी मागील दीड ते दोन वर्षांपासून नियमित येत नसल्याने अनाथ आणि निरधार बालकांना त्याचा फटका बसला आहे. प्रशासकीय स्तरावरील विलंब किंवा तांत्रिक अडचणी यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात याचा फटका सर्वसामान्य कुटुंबांना बसत आहे. संबंधित विभागाकडून याबाबत ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे..बालकांचे संगोपन शिक्षण, आरोग्यावर परिणामजिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांत सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही या प्रकरणात लक्ष घालून तातडीने निधी वितरीत करण्याची मागणी केली आहे. बालकांचे संगोपन, शिक्षण आणि आरोग्य या मूलभूत बाबींशी संबंधित असलेली ही योजना वेळेवर राबवली जाणे अत्यावश्यक आहे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन प्रलंबित अनुदान तातडीने वितरीत करावे, अशी मागणी होत आहे.."माझ्या पतीचे १८ जुलै २०१८ ला निधन झाले. त्यानंतर मी माझ्या अपत्याचे पालन, पोषण, शिक्षण, आरोग्य यासाठी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेच्या लाभासाठी ३० नोव्हेंबर २०२४ रोजी अर्ज केला. अनेकवेळा कार्यालयात चकरा मारूनही अद्याप या योजनेचा लाभ मिळाला नाही."- रतनबाई कल्याणकर, पालक"योजनेची रक्कम लाभार्थींच्या थेट बँक खात्यावर पुणे येथील कार्यालयातून जमा करण्याचे काम सुरू आहे. येत्या आठवडाभरात या योजनेसाठी पात्र असलेल्या लाभार्थींच्या बँक खात्यावर तालुकानिहाय टप्प्याटप्प्याने रक्कम जमा होईल."- गणेश वाघ,महिला व बालविकास अधिकारी"बालसंगोपन योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी मी काही वर्षांपूर्वी अर्ज केला. महिला व बालकल्याण कार्यालयाकडे विचारणा केली असता, येत्या काही दिवसांत बालसंगोपनाची रक्कम बँक खात्यात जमा होईल, असे सांगण्यात आले."- सुरेखा भुताळे, पालक.