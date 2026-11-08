MPSC Success Story: सहा वेळा अपयश, तरी जिद्द सोडली नाही! नांदेडचा ओमकेश झाला क्लास वन अधिकारी; आईच्या मांडीवर डोकं ठेवताच अश्रू अनावर

सातारा : यश मिळवण्यासाठी केवळ बुद्धिमत्ता पुरेशी नसते, तर त्यासाठी लागते ती जिद्द, चिकाटी आणि अपयशातून पुन्हा उभे राहण्याची ताकद! नांदेडच्या ओमकेश जाधव यांनी आपल्या मेहनतीतून हेच सिद्ध करून दाखवले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षेत सलग सहा वेळा अपयश आले, तरी त्यांनी हार मानली नाही. प्रत्येक अपयशातून धडा घेत त्यांनी पुन्हा नव्या उमेदीने अभ्यासाला सुरुवात केली. अखेर त्यांच्या या अथक परिश्रमांना यश आले असून, MPSC राज्यसेवा परीक्षेत त्यांनी ५४ वा क्रमांक मिळवला आहे. या यशामुळे त्यांची क्लास वन अधिकारी म्हणून निवड झाली आहे..Gangapur News: एकीकडे दुष्काळ, दुसरीकडे विहिरीत पाण्याचा अखंड झरा! गंगापूर तालुक्यातील मालुंजा खुर्दमध्ये कुतूहल, पाहण्यासाठी गर्दी.स्पर्धा परीक्षेचा प्रवास हा संयम आणि सातत्याची परीक्षा पाहणारा असतो. अनेकदा वर्षानुवर्षे अभ्यास करूनही अपेक्षित यश मिळत नाही. अशा वेळी काही जण खचून जातात, तर काही जण पुन्हा नव्या जोमाने प्रयत्न करतात. ओमकेश जाधव यांनी दुसरा मार्ग निवडला. MPSC परीक्षेत त्यांना तब्बल सहा वेळा अपयशाचा सामना करावा लागला. मात्र, अपयशामुळे त्यांनी आपले ध्येय सोडले नाही.प्रत्येक प्रयत्नानंतर त्यांनी स्वतःमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. अभ्यासातील सातत्य, मेहनत आणि अधिकारी होण्याचे स्वप्न त्यांनी कायम जिवंत ठेवले. सहा वेळा परीक्षा देऊनही त्यांनी प्रयत्नांची कास सोडली नाही. अखेर त्यांच्या मेहनतीचे चीज झाले आणि राज्यसेवा परीक्षेत त्यांनी ५४ वा क्रमांक पटकावला..क्लास वन अधिकारी झाल्याची बातमी समजताच ओमकेश यांना आपल्या भावनांवर नियंत्रण ठेवता आले नाही. सहा वेळा अपयश पचवल्यानंतर मिळालेल्या या यशाचा आनंद त्यांच्या डोळ्यांतून अश्रूंच्या रूपाने बाहेर पडला. त्यांनी आईच्या मांडीवर डोके ठेवले आणि मनात साठलेल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली.लेकाच्या यशाचा हा क्षण पाहून आईचाही कंठ दाटून आला. मुलाच्या संघर्षाचे, त्याने घेतलेल्या मेहनतीचे आणि त्याच्या स्वप्नासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे समाधान तिच्या चेहऱ्यावर दिसत होते. सहा वेळा आलेले अपयश, त्यातून सावरत पुन्हा केलेला अभ्यास आणि अखेर मिळालेले यश, या सगळ्या प्रवासाचा भावनिक क्षण आई आणि मुलासाठी अविस्मरणीय ठरला..अपयशाला शेवट न मानता यशाची सुरुवात केली!स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांसमोर अपयशाचे आव्हान असते. एक-दोन प्रयत्नांत यश न मिळाल्यास निराशा येणे स्वाभाविक आहे. मात्र, ओमकेश जाधव यांचा प्रवास सांगतो की, अपयश म्हणजे स्वप्नांचा शेवट नसतो. प्रयत्नांमध्ये सातत्य ठेवून, चुका सुधारून आणि ध्येयावर लक्ष केंद्रित करून यशाचा मार्ग गाठता येतो..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.\rसहा वेळा अपयश आल्यानंतरही न डगमगता प्रयत्न सुरू ठेवणाऱ्या ओमकेश यांनी अखेर MPSC राज्यसेवा परीक्षेत ५४ वा क्रमांक मिळवला. त्यांच्या या यशाने जिद्द, मेहनत आणि संयमाच्या जोरावर स्वप्न पूर्ण करता येते, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. नांदेडच्या या तरुणाच्या यशाचे सर्वत्र कौतुक होत असून, त्यांच्या संघर्षाची कहाणी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी नक्कीच प्रेरणादायी ठरणारी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.