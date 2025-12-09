Nanded Mumbai Flight: नांदेडकरांनो, आता तासाभरात गाठा मुंबई! अनेक दिवसांची प्रतीक्षा संपली, २५ डिसेंबरपासून थेट उड्डाण

नांदेड : मुंबई-नांदेड-मुंबई ही बहुप्रतिक्षित विमानसेवा येत्या २५ डिसेंबरपासून सुरू होत आहे. ‘स्टार एअर’ कंपनी ही सेवेसाठी कार्यरत असून, त्यांच्या वेबसाइटवर तिकीट बुकिंगही सुरू झाले आहे. त्यामुळे नांदेडसह परिसरातील परभणी, हिंगोली, लातूर या जिल्ह्यांसाठीदेखील ही विमानसेवा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे..सध्या नांदेडहून मुंबईला जाण्यासाठी किमान १० ते १२ तास लागतात. वंदे भारत एक्स्प्रेसने साडेआठ ते नऊ तासांचा अवधी लागतो. त्यामुळे एखाद्या कामानिमित्त मुंबईला जायचे म्हटले की, किमान दोन दिवस तरी जातात..Indigo Plane Service : बंगळूर, मुंबईची विमाने उद्यापासून आठवडाभर बंद; हैदराबादची दुपारची फेरी १५ ते ३१ पर्यंत स्थागित.मात्र, नांदेडहून थेट मुंबई आता सव्वा तासात गाठता येणार असल्यामुळे व्यापारी, नोकरदार, विविध कामानिमित्त मंत्रालयात जाणाऱ्या लोकांसाठी ही सेवा सोयीची ठरणार आहे. मुंबई विमानसेवा सुरू झाल्याने नांदेडसह मराठवाड्यातील प्रवाशांमधून समाधान व्यक्त होत आहे. नांदेडहून २५ डिसेंबरला जाणाऱ्या विमानाची बुकिंग जोरात सुरू असून, त्यास प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे..मुंबईसाठी थेट उड्डाणाची सुविधाया नव्या सेवेमुळे नांदेडसह हिंगोली, परभणी, लातूर, वाशीम आदी जिल्ह्यांतील प्रवाशांना मोठी सोय उपलब्ध होणार आहे. आतापर्यंत मुंबईसाठी थेट उड्डाणाची सुविधा नसल्याने प्रवाशांना हैदराबाद किंवा पुणे मार्गे प्रवास करावा लागत होता. नवीन विमानसेवा सुरू झाल्याने हा त्रास दूर होणार आहे..गोवा विमानसेवेसाठी अजूनही करावी लागणार प्रतीक्षामुंबई सेवा सुरू होत असताना गोवा विमानसेवेची प्रतीक्षा करणाऱ्या प्रवाशांना मात्र अद्याप निराशाच सहन करावी लागेल. गोवा-नांदेड विमानसेवेबाबत कोणताही अधिकृत निर्णय झाला नसल्याने ख्रिसमसच्या कालावधीत गोव्याला विमानाने जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रवाशांना प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे. दरम्यान, त्याच काळात मुंबईसाठी मात्र थेट उड्डाण उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे मुंबईहून गोव्याला जाण्यासाठीही सोयीचे होईल..नांदेड विमानसेवेचा विस्तारसध्या नांदेडहून पुणे, बंगळुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद आणि दिल्लीसाठी विमानसेवा उपलब्ध आहे. यामध्ये आता मुंबईची भर पडल्याने प्रवास व्यवस्था अधिक सुकर होणार आहे. नांदेडहून थेट दिल्ली आणि अमृतसर विमानसेवा सुरू करण्याची मागणीही वाढत असून, त्यावरही लवकर निर्णय घेण्यात येईल, अशी अपेक्षा आहे..आठवड्यातील तीन दिवस सेवा२५ डिसेंबरपासून मुंबई-नांदेड-मुंबई ही सेवा दर आठवड्यात तीन दिवस-मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवारी सुरू राहील. लवकरच ही सेवा दररोज करण्याचा प्रस्तावही प्रगतिपथावर असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे..नांदेडहून मुंबईसाठी तीन हजारांपासून तिकीट दरनांदेडहून मुंबईला जाण्यासाठी किमान तिकीट तीन हजार रुपये असणार आहे. त्यामुळे रेल्वेच्या फर्स्ट क्लाससाठी लागणाऱ्या तिकीटदरात विमानाने मुंबईला पोचता येईल. सध्या स्टार एअर कंपनीच्या वेबसाइटवर तीन हजार रुपयांपासून तिकीट दर उपलब्ध आहेत..असे असेल वेळापत्रकस्टार एअर कंपनीचे विमान मुंबईहून दुपारी ४.२५ ला नांदेडसाठी उड्डाण घेईल आणि नांदेडमध्ये सांयकाळी ५.४० ला पोचेल. यासाठी १ तास १५ मिनिटांचा कालावधी लागणार आहे. नांदेडहून सायंकाळी ६.१० ला मुंबईसाठी उड्डाण घेईल. मुंबईला सायंकाळी ७.२५ ला पोचेल..Navi Mumbai Airport: रोज २३ उड्डाणे अन् केवळ १२ तास सेवा, नवी मुंबई विमानतळाचं वेळापत्रक जाहीर .नांदेड, हिंगोली, परभणी, लातूर, वाशीम, हिंगोली अशा सर्व जिल्ह्यांतील प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी आहे. मुंबई- नांदेड-मुंबई विमानसेवा येत्या २५ डिसेंबरपासून सुरू होत असून, स्टार एअर कंपनीच्या वेबसाइटवर बुकिंग सुरू झाली. ही विमानसेवा नोव्हेंबरमध्येच नियोजित होती. मात्र, तांत्रिक कारणांमुळे विलंब झाला. मुंबई-नांदेड-मुंबई ही विमानसेवा तूर्तास मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवारी उपलब्ध असेल; परंतु, लवकरच ही विमानसेवा दररोज उपलब्ध राहण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री के. राममोहन नायडू, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचे सहकार्य लाभले.— अशोक चव्हाण, खासदार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.