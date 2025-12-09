नांदेड

Nanded Mumbai Flight: नांदेडकरांनो, आता तासाभरात गाठा मुंबई! अनेक दिवसांची प्रतीक्षा संपली, २५ डिसेंबरपासून थेट उड्डाण

Star Air Begins Direct Nanded–Mumbai Service: नांदेड–मुंबई थेट विमानसेवा २५ डिसेंबरपासून सुरू. स्टार एअरच्या उड्डाणामुळे प्रवाशांचा वेळ व प्रवासाचा त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी होणार.
नांदेड : मुंबई-नांदेड-मुंबई ही बहुप्रतिक्षित विमानसेवा येत्या २५ डिसेंबरपासून सुरू होत आहे. ‘स्टार एअर’ कंपनी ही सेवेसाठी कार्यरत असून, त्यांच्या वेबसाइटवर तिकीट बुकिंगही सुरू झाले आहे. त्यामुळे नांदेडसह परिसरातील परभणी, हिंगोली, लातूर या जिल्ह्यांसाठीदेखील ही विमानसेवा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

