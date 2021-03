नांदेड : दीड एकरमधील ऊस जळून खाक; रामदास तांडा येथील घटना

नांदेड : रामदास तांडा (तालुका लोहा) येथील मुक्ताबाई रामदास पवार यांच्या दीड एकर शेतातील ऊस जळून खाक झाला. यात जवळपास पावणेपाच लाखाचे नुकसान झाले. सोनखेड पोलिस ठाण्यात जळीत प्रकरणी नोंद करण्यात आली आहे. घटनास्थळाला लोहा तहसीलदार श्री परळीकर, महावितरणचे कनिष्ठ अभियंता श्री वाघमारे, सोनखेडचे पोलिस उपनिरीक्षक श्री परिहार यांनी भेट देऊन स्थळ पंचनामा केला. याबाबत अधिक माहिती अशी की ता. 15 मार्च रोजी मुक्ताबाई पवार यांच्या शेतावर एक जवळपास दीड एकर ऊसाची लागवड करण्यात आली होती. हा ऊस धाराशिव साखर कारखाना युनिट नंबर- 3 शेवडी (बाजीराव) तालुका लोहा येथे जाणार होता. परंतु कारखान्याकडून ऊस नेण्यास विलंब झाला. त्यातच हा दुर्दैवी प्रकार घडला. महावितरणच्या वीज पुरवठा करणाऱ्या तारांचे घर्षण झाल्याने काढणीला आलेला ऊस जळून खाक झाला. जवळपास दीडशे टन ऊस त्याची किंमत चार लाख 50 हजार रुपये आणि पाईप लाईन वीस हजार चार लाख सत्तर हजाराची नुकसान झाली. याप्रकरणी प्रा. डी. आर. पवार यांनी सोनखेड पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरुन जळीत प्रकरणी नोंद करण्यात आली आहे. महावितरणच्या वीज पुरवठा करणाऱ्या तारा उंचावरुन घेण्यात यावे अशी विनंती यापूर्वी श्री पवार यांनी महावितरणकडे केली होती. मात्र महावितरणने ही त्यांच्या विनंतीला केराची टोपली दाखवली. वेळीच उंचावरुन तार घेतली असती तर हा प्रकार घडला नसता अशी चर्चा ऐकावयास मिळत आहे.



Web Title: Nanded: One and a half acres of sugarcane burnt to ashes; Incident at Ramdas Tanda