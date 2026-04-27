Nanded News: उघड्यावरचे अन्न खाणे टाळा; आरोग्य सांभाळा; स्वच्छतेबाबतच्या नियमांची पायमल्ली

नांदेड: 'स्वच्छ शहर, सुरक्षित आरोग्य' अशा घोषणा झळकत असताना प्रत्यक्षात शहरातील रेल्वेस्थानक, बसस्थानक आणि प्रमुख चौकांमध्ये उघड्यावर सुरू असलेली अन्नविक्री आरोग्य व्यवस्थेच्या अपयशाची जिवंत साक्ष ठरत आहे. धूर, धूळ, कचरा आणि माशांच्या गराड्यात मांडलेले खाद्यपदार्थ पाहूनही प्रशासनाची झोप उडत नाही, हीच सर्वांत मोठी शोकांतिका आहे. .हजारो प्रवासी दररोज या अस्वच्छ अन्नाच्या विळख्यात अडकत असताना अन्न व औषध प्रशासन आणि स्थानिक यंत्रणा नेमके कोणासाठी काम करतेय? असा सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.पहाटेपासूनच रेल्वेस्थानकाबाहेर आणि बसस्थानक परिसरात हातगाड्यांची रांग लागते. वडा-पाव, भजी, समोसे, कचोरी, कापलेली फळे, थंड पेये अशा विविध पदार्थांची खुलेआम विक्री सुरू असते. या पदार्थांवर कोणतेही झाकण नाही, स्वच्छतेचा लवलेश नाही. अनेक विक्रेत्यांकडे कोणतीही परवाना प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचेही दिसत नाही..Konkan Railway Delays : कोकण रेल्वेचे वेळापत्रक कोलमडले, प्रवाशांचे प्रचंड हाल; मुंबईतील खासदारांचा दिल्लीत आवाज कमी पडतोय का?.अन्नपदार्थांच्या शेजारीच साचलेला कचरा, गटारांचे पाणी आणि प्लॅस्टिकचा ढिगारा दिसून येतो. हा प्रकार म्हणजे नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट खेळ आहे. प्रवाशांना रेल्वे उशिरा आली की बाहेर काहीतरी खाण्याशिवाय पर्याय नसतो.पण इथले दृश्य पाहूनही नाईलजाने खावे लागते. नियमावलीनुसार अन्न विक्री करणाऱ्यांकडे परवाना असणे, स्वच्छता पाळणे, योग्य साठवणूक करणे बंधनकारक असताना प्रत्यक्षात या नियमांची उघडपणे पायमल्ली सुरू आहे. तपासण्या केवळ कागदावर होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे..विकेत्यांकडून नियमांचे उल्लंघनविक्रेत्यांकडूनही नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे. हातमोजे, स्वच्छ पाणी, झाकलेले भांडे, कचरा व्यवस्थापन या मूलभूत गोष्टींचाही अभाव आहे. अनेक ठिकाणी वापरलेले तेल पुन्हा पुन्हा वापरले जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. यामुळे केवळ पोटाचे विकारच नव्हे, तर दीर्घकालीन आजारांचा धोका वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. प्रशासन मात्र या सगळ्या प्रकारांकडे डोळेझाक करत आहे. कारवाईचा अभाव, सैल नियंत्रण आणि जबाबदारी टाळण्याची प्रवृत्ती यामुळेच हा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे..Beed News: पस्तीस जणांचा बळी गेला तरी प्रशासन ढिम्म; माजलगाव-तेलगाव रस्ता बनला मृत्यूचा सापळा; जिवाशी खेळ.विषबाधा, कावीळ होण्याची शक्यताउघड्यावर ठेवलेले व अस्वच्छ अन्न हे अतिसार, अन्नविषबाधा, टायफाइड, कावीळ यांसारख्या आजारांचे प्रमुख कारण ठरते. उन्हाळ्याच्या दिवसांत तर ही परिस्थिती अधिक धोकादायक बनते. दूषित पाणी, वारंवार वापरलेले तेल आणि अस्वच्छ हाताळणीमुळे संसर्गाचा धोका अनेक पटींनी वाढतो. तरीही या इशाऱ्यांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष सुरूच आहे..स्थानिकांत संतापाची लाटशहर विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा केल्या जातात. स्मार्ट सिटीची भाषा केली जाते, पण मूलभूत स्वच्छता राखता येत नसेल तर या घोषणांचा उपयोग काय? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. काही ठिकाणी कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याशेजारीच खाद्यपदार्थांची विक्री होत असल्याचे दृश्य तर अंगावर काटा आणणारे आहे.."रेल्वेस्थानकाबाहेर काही हॉटेल, हातगाड्यांवर उघड्यावरच अन्नपदार्थ असतात. तेथील अस्वच्छता पाहून भीती वाटते. प्रशासनाने कारवाई करावी, अन्यथा अनेकांचे आरोग्य धोक्यात येईल."- शुभम राखडे, व्यावसायिक." बसस्थानक परिसरात कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याशेजारीच अन्नविक्री सुरू आहे. नियम फक्त कागदावर आहेत का? संबंधित विभागांनी नियमित तपासणी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली पाहिजे."- श्याम शिंदे, नांदेड"रोज हजारो प्रवासी इथे येतात. पण स्वच्छतेकडे पूर्ण दुर्लक्ष आहे. उघड्यावरचे अन्न आणि दूषित पाणी यामुळे आजार वाढत आहेत. प्रशासनाने जागे होऊन ठोस उपाययोजना करावी."- सोनू शिंदे, नांदेड.