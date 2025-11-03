नांदेड

Nanded Crime: नांदेडमध्ये मध्यरात्री तलवारी खंजरने हल्ला; २१ वर्षीय तरुणाचा निर्घृण खून

Crime News: शहरातील भाग्यनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील पावडेवाडी येथे शनिवारी (ता. एक) मध्यरात्री जुन्या भांडणाच्या कारणावरून २१ वर्षीय तरुणाचा धारदार हत्याराने वार करून निर्घृण खून करण्यात आला.
सकाळ वृत्तसेवा
