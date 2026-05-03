Nanded News: न्यायालयात प्ली बार्गेनिंगद्वारे पहिली शिक्षा; शासकीय कामामध्ये अडथळा आणल्या प्रकरणात दिला निर्णय

नांदेड: शासकीय कामात अडथळा निर्माण करून कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्याच्या प्रकरणात नांदेड जिल्हा सत्र न्यायालयाने प्ली बार्गेनिंगच्या माध्यमातून आरोपीस शिक्षा सुनावली. जिल्ह्याच्या सत्र न्यायालयाच्या इतिहासात प्रथमच अशा प्रकारे प्ली बार्गेनिंगद्वारे न्यायनिर्णय देण्यात आल्याची नोंद झाली आहे..११ डिसेंबर २०१९ रोजी सायंकाळी सहाच्या सुमारास फिर्यादी गोविंद नृसिंहराव कोटापल्ले (रा. बारड) हे महावितरण कार्यालयातील कामानिमित्त देखभाल कार्यासाठी जात असताना अनिल गणेश आठवले (रा. इंदिरानगर, बारड) याने घरातील वीज मीटर बसविण्याच्या कारणावरून त्यांना अडवून शिवीगाळ केली..तसेच गच्ची धरून खाली पाडत मारहाण केली व ठार मारण्याची धमकी दिली, अशी फिर्याद देण्यात आली होती. या घटनेत फिर्यादीच्या डाव्या हाताला व उजव्या पायाच्या अंगठ्याला दुखापत झाली होती. याप्रकरणी बारड पोलिस ठाण्यात गुन्हा क्र. ६९/२०१९ नुसार भादंवि कलम ३५३, ३३२, ५०४, ५०६ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..सहायक पोलिस निरीक्षक नितीन खंडागळे यांनी तपास पूर्ण करून दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर केले होते. या प्रक्रियेत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव शरद देशपांडे, सहसंचालक शोभा सबनीस (देशमुख) तसेच जिल्हा सरकारी वकील रणजीत देशमुख यांचे मार्गदर्शन लाभले. पोलिस अधीक्षक अबिनाश कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू करण्यात आलेल्या 'ट्रायल मॉनिटरिंग सेल'मुळे प्रलंबित खटल्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जात आहे. या खटल्यात कोर्ट पैरवी अधिकारी म्हणून पोलिस उपनिरीक्षक नईम खान व महिला पोलिस कॉन्स्टेबल रूपाली कळणे यांनी काम पाहिले..उभय पक्षांची 'इन कॅमेरा' सुनावणीदरम्यान, आरोपी न्यायाधीन बंदी असताना त्याच्यावतीने विधिज्ञ एच.व्ही. संतान यांनी प्ली बार्गेनिंगचा अर्ज सादर केला. त्यावर न्यायालयाने फिर्यादी व सरकारी पक्षाचे म्हणणे ऐकून उभय पक्षांची 'इन कॅमेरा' सुनावणी घेतली. त्यानंतर आरोपीने भोगलेला एकूण २११ दिवसांचा तुरुंगवास व त्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन न्यायालयाने तोच कालावधी शिक्षा म्हणून ग्राह्य धरत फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २६५ (एफ) अन्वये निर्णय दिला.