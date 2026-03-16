Nanded News: पोलीस भरतीसाठी आलेल्या उमेदवारांकडून मागितले पैसे, पोलिसाचं निलंबन

पोलिस भरती प्रक्रियेत उमेदवारांकडून पैसे मागितल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर येथील एका अंमलदारास तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. या प्रकरणी विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली असून, पुढील कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती पोलिस प्रशासनाने दिली..पोलिस भरतीची तयारी करणाऱ्या काहींशी संपर्क साधून सहकार्य करण्याचे सांगत एका अंमलदाराने पैशांची मागणी केल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. भरतीसाठी पैशांची मागणी केल्याच्या संदर्भात केलेल्या प्राथमिक चौकशीत येथील पोलिस मुख्यालयात कार्यरत अंमलदार नागनाथ माधव नागरगोजे हा उमेदवारांकडून पैसे मागत असल्याचे निदर्शनास आले. या प्रकरणाची दखल घेत पोलिस अधीक्षक अबिनाश कुमार यांनी त्याला शनिवारी (ता. १४) तत्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे..'प्रलोभनांना बळी पडू नका'पोलिस भरती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक, प्रामाणिक व गुणवत्तेच्या आधारे राबविण्यात येत आहे. शारीरिक चाचणी, लेखी परीक्षा व इतर अधिकृत निकषांच्या आधारे ती होत आहे. त्यामुळे कोणीही प्रलोभन किंवा आर्थिक मागणी केल्यास विश्वास ठेवू नये..असे प्रकार आढळल्यास नजिकच्या पोलिस ठाण्यात किंवा नांदेड जिल्हा पोलिस कार्यालयात माहिती द्यावी. नागरिक किंवा उमेदवारांनी कोणत्याही अफवा, चुकीची माहिती किंवा दिशाभूल करणाऱ्या संदेशांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन जिल्हा पोलिस दलाने केले आहे.