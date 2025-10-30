Prakash Ambedkar : 'महाराष्ट्रात चोरांचं सरकार सत्तेत, भल्याचं सरकार हवं असेल तर..'; ओबीसी महामोर्चात प्रकाश आंबेडकरांची महायुतीवर टीका

नांदेड : महाराष्ट्रात सध्या चोरांचे सरकार सत्तेत आहे. तुम्हाला भल्याचे सरकार हवे असेल तर स्वतः सत्तेवर या. ‘धर्म संकटात नाही, पण तुमचे आरक्षण संकटात आले आहे. धर्माच्या नावाने जे राजकारण सुरू आहे, त्यामुळे अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्ससारख्या देशांचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे,’ अशी टीका वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी केली. .‘नांदेड येथे ओबीसी, भटके-विमुक्त, बलुतेदार आणि मायक्रो ओबीसी समन्वय समितीतर्फे बुधवारी (ता. २९) काढण्यात आलेला ओबीसी एल्गार महामोर्चादरम्यानच्या (OBC Morcha) सभेत ते बोलत होते..ॲड. आंबेडकर म्हणाले, ‘तेलंगणात ६२ टक्के आरक्षण आहे, कारण सत्तेत इच्छाशक्ती आहे. पण महाराष्ट्रात शिक्षणाचे खासगीकरण झाल्याने शैक्षणिक आरक्षण संपले आहे.’ नवनाथ वाघमारे यांनीही भाषणात भाजपवर टीका केली. ते म्हणाले, ‘गेल्या दोन वर्षांपासून जाती-जातीत वाद लावण्याचे काम भाजपने केले. तसेच त्यांनी फलटणमधील डॉक्टरवरील अत्याचाराच्या प्रकरणातही सरकारवर निशाणा साधला..दोन सप्टेंबरचा जीआर काळालक्ष्मण हाके यांनी ओबीसी समाजाच्या राजकीय अस्थिरतेवर प्रहार करत सांगितले, ‘वर्षभर आपण आंदोलन करतो, मोर्चे काढतो; पण निवडणुका लागल्या की काहीजण भाजप, काही काँग्रेस, काही इतर पक्षांत जातात. अरे, तुला तिकीट मिळतंय ते ओबीसी असल्यामुळं, मग ओबीसींच्या हितासाठीच लढा द्यायला हवा. दोन सप्टेंबरचा जीआर हा काळा जीआर असून तो रद्द झाला पाहिजे, असे ते म्हणाले..जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला महामोर्चाओबीसी, भटके-विमुक्त, बलुतेदार आणि मायक्रो ओबीसी समन्वय समितीतर्फे बुधवारी (ता. २९) नांदेड येथे काढण्यात आलेला ओबीसी एल्गार महामोर्चा सकाळी अकराला नवा मोंढा मैदानावरून निघाला. या मोर्चात शेकडो समाजबांधव सहभागी झाले. अण्णा भाऊ साठे चौक, चिखलवाडी, महात्मा गांधी पुतळा चौक या मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोचलेल्या या मोर्चाने शहराचे वातावरण घोषणाबाजीने दणाणून सोडले. यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या सभेत वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख ॲड. प्रकाश आंबेडकर, लक्ष्मण हाके, नवनाथ वाघमारे, ॲड. अविनाश भोसीकर आदींनी भाषण केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.