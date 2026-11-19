नांदेड : दिवाळीचा सण संपल्यानंतर नोकरी, व्यवसाय आणि शिक्षणासाठी बाहेरगावी परतणाऱ्या प्रवाशांची लगबग सुरू झाली आहे. मात्र, या परतीच्या प्रवासात सर्वसामान्यांच्या खिशाला झळ बसत आहे. दिवाळीच्या काळात खासगी बसची केलेली भाडेवाढ अद्याप पूर्ववत झालेले नाही. नांदेडहून पुण्याला जाण्यासाठी दीड हजार रुपयांहून अधिक, तर मुंबईसाठी दोन हजार रुपयांच्या घरात तिकीटदर आकारले जात आहेत. .दुसरीकडे, नांदेड-पुणे मार्गावरील रेल्वेगाड्यांचे आरक्षण फुल्ल झाल्याने प्रवाशांसमोर प्रतीक्षा यादीचा प्रश्न आहे. त्यामुळे खासगी बसची दरवाढ आणि रेल्वेची गर्दी अशा दुहेरी संकटाचा सामना प्रवाशांना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत माफक दरातील एसटीची लालपरी सर्वसामान्यांचा आधार ठरत आहे. दिवाळीच्या सुट्यांमध्ये नोकरी, व्यवसाय आणि शिक्षणानिमित्त पुणे, मुंबईसह अन्य शहरांत राहणारे अनेक जण गावी आले होते. सण संपल्यानंतर पुन्हा कामावर रुजू होण्यासाठी तसेच शैक्षणिक संस्था सुरू होणार असल्याने परतीचा प्रवास सुरू झाला आहे. परिणामी, नांदेडहून पुणे आणि मुंबईकडे जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या वाढली आहे..दिवाळी संपूनही खासगी बसचे दर कमी झालेले नाहीत. पुणे-मुंबईला जाण्यासाठी दोन ते तीन जणांच्या कुटुंबाला मोठा खर्च करावा लागतो. प्रशासनाने भाडेदरांची तपासणी करून नियमांपेक्षा जास्त भाडे आकारणाऱ्यांवर कारवाई करावी.– क्षितिज चौधरी, नांदेडरेल्वेचे आरक्षण मिळत नसल्याने खासगी बसचा पर्याय निवडावा लागतो. मात्र, त्यांचे भाडे परवडत नाही. एसटीचे भाडे तुलनेने कमी असल्याने गर्दीच्या मार्गांवर अतिरिक्त बस सोडाव्यात. त्यामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांना दिलासा मिळेल.– श्रीधर शर्मा, नांदेडनांदेड-पुणे मार्गावर नांदेड विभागातून सात फेऱ्या चालविल्या जातात, तर नागपूरसाठी नांदेड विभागातून १६ फेऱ्या आणि इतर मार्गाने येणाऱ्या वाहनांना धरून जवळपास ३० फेऱ्या चालविल्या जातात. मुंबई मार्गावर सध्या एकसुद्धा फेरी नांदेड विभागातून सोडली जात नाही.– अभय देशमुख, विभाग नियंत्रक, एसटी महामंडळ, नांदेड विभाग.रेल्वेचा पर्यायही प्रतीक्षा यादीतखासगी बसच्या तुलनेत कमी खर्चाचा पर्याय म्हणून रेल्वेला प्रवाशांची पसंती असते. मात्र, दिवाळीनंतर परतणाऱ्या प्रवाशांची गर्दी वाढल्याने नांदेड-पुणे मार्गावरील दोन्ही दिशांच्या रेल्वेगाड्यांचे आरक्षण फुल्ल झाले आहे. नागपूरसाठी साप्ताहिक तीन रेल्वेगाड्या उपलब्ध आहेत. अनेक गाड्यांमध्ये प्रतीक्षा यादी असल्याने ऐनवेळी आरक्षित तिकीट मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे प्रवाशांना नाइलाजाने खासगी बसचा पर्याय स्वीकारावा लागत आहे..लालपरीच्या माफक दराचा आधारखासगी बसचे वाढीव दर, रेल्वेच्या प्रतीक्षा यादीने प्रवाशांचा कल एसटीकडे वाढत आहे. नांदेडहून पुण्यासाठी दररोज सात बसफेऱ्या, तर नागपूरसाठी ३० बस चालविल्या जातात. नांदेड-पुणे प्रवासासाठी साध्या एसटी बसचे भाडे ९३० रुपये, तर शिवाई बसचे भाडे १,३४५ रुपये आहे. एसटीचा प्रवास अधिक परवडणारा असल्याने विद्यार्थी, नोकरदार, कुटुंबे लालपरीला पसंती देत आहेत.तिकिटांवरच मोठा खर्चदिवाळीच्या काळात वाढविलेले खासगी बसचे तिकीटदर सण संपल्यानंतरही कायम आहेत. नांदेड-पुणे प्रवासासाठी दीड हजार रुपयांहून अधिक, तर नांदेड-मुंबई प्रवासासाठी दोन हजार रुपयांच्या घरात भाडे आकारले जात आहे. बसचा प्रकार, वातानुकूलित सुविधा आणि शयनयान व्यवस्थेनुसार दरात फरक असतो. मात्र, कुटुंबातील दोन ते चार सदस्यांनी प्रवास करायचा असल्यास तिकिटांवरच मोठा खर्च होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.