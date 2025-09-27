नांदेड

Nanded News: सरपंचचा अनोखा निषेध! निधीअभावी जिल्हा परिषदेसमोर चक्क सरणावर बसून बेमुदत धरणे आंदोलन

Nanded Sarpanch: नांदेडमधील इंजेगाव सरपंच मुक्ताई नागनाथ पंचलिंगे निधी न मिळाल्याने जिल्हा परिषद समोर धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. अनेक कामे रखडली असल्याने ग्रामस्थ त्रस्त आहेत.
नांदेड : गावातील कामांसाठी निधी मिळत नसल्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निषेधार्थ इंजेगाव (ता. नांदेड) येथील सरपंच मुक्ताई नागनाथ पंचलिंगे यांनी शुक्रवारपासून (ता.२६) जिल्हा परिषदेसमोर चक्क सरणावर बसून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.

