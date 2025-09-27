Nanded News: सरपंचचा अनोखा निषेध! निधीअभावी जिल्हा परिषदेसमोर चक्क सरणावर बसून बेमुदत धरणे आंदोलन

नांदेड : गावातील कामांसाठी निधी मिळत नसल्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निषेधार्थ इंजेगाव (ता. नांदेड) येथील सरपंच मुक्ताई नागनाथ पंचलिंगे यांनी शुक्रवारपासून (ता.२६) जिल्हा परिषदेसमोर चक्क सरणावर बसून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे..जिल्हा परिषदेला दिलेल्या निवेदनात सरपंच पंचलिंगे यांनी म्हटले आहे, की अनेक महिन्यांपासून शासनाच्या विविध योजनांतर्गत गावात मंजूर झालेली कामे निधीअभावी अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. .याबाबत १६, २४ सप्टेंबरला पाठवलेल्या पत्रांचीही प्रशासनाने दखल घेतली नाही. गावात वैयक्तिक शौचालये मंजूर करबनही दोन वर्षांपासून लाभ मिळत नाही. अन्य अनेक कामे रखडली आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थांना अडचणींचा सामाना करावा लागत आहे..विविध कामांना मंजुरी मिळूनही कार्यारंभ आदेश मिळत नाहीत. त्यामुळे ग्रामपंचायत व ग्रामस्थांत संताप असून उपोषण सुरू केले आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने आता दखल न घेतल्यास आंदोलन तीव्र करण्यात येईल..Latest Marathi News Updates Live : देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.दरम्यान, सरपंच पंचलिंगे यांनी सरणावर बसून धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा यापूर्वी दिला होता. त्याचीही प्रशासनाने दखल न घेतल्याने त्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.