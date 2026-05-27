Nanded: पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना मिळणार गणवेश समग्र शिक्षातून ३.६६ कोटींचा निधी लवकरच शाळांना होणार वाटप

नांदेड: वर्षे २०२६-२७ च्या शैक्षणिक सत्राला येत्या पंधरा जूनपासून सुरवात होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या एक लाख १२ हजार १०९ विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश देण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शासनाकडून गणवेशासाठी तीन कोटी ६६ लाख ८१ हजार रुपयांचा म्हणजेच ८० टक्के निधी शिक्षण विभागाला प्राप्त झाला असून, पुढील तीन ते ८० टक्के निधी प्राप्त एकूण चार कोटी ५८ लाख ५९ हजार ५०० रुपयांच्या निधीपैकी सध्या ८० टक्के निधी प्राप्त झाला आहे. .उर्वरित २० टक्के निधीही वेळेत उपलब्ध व्हावा, अशी अपेक्षा पालकांतून व्यक्त होत आहे. दरम्यान, शाळा सुरू होण्यासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक असल्याने शिक्षण विभागाने तयारीला वेग दिला आहे. मात्र, कमी कालावधीत गुणवत्तापूर्ण गणवेश विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी आता शालेय व्यवस्थापन समित्यांवर येऊन ठेपली आहे..चार दिवसांत हा निधी शाळा स्तरावर वितरित करण्यात येणार आहे. अल्प कालावधीत गणवेशासाठी कापड खरेदी, शिवणकाम व वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हानशिवण्याची व्यवस्था करण्यात आलीहोती..मात्र, त्यात अनेक तक्रारी आणि गोंधळ निर्माण झाल्याने गतवर्षीपासून पुन्हा शालेय व्यवस्थापन समित्यांनाच निधी वर्ग करून स्थानिक पातळीवर गणवेश खरेदी व शिवून घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत..समग्र शिक्षा अभियान, पीएम श्री व राज्य गणवेश योजनेंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थ्याला दोन गणवेश संचांसाठी ६०० रुपये शालेय व्यवस्थापन समित्यांसमोर मंजूर करण्यात आले आहेत. प्रत्येकी असणार आहे. ३०० रुपयांप्रमाणे दोन संच दिले जाणार असून, बूट व पायमोजांसाठी स्वतंत्र पूर्वी महिला आर्थिक विकास महामंडळ तसेच स्थानिक बचत गटांच्या माध्यमातून गणवेश १७० रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.