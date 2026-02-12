Nanded News: स्वतःवर गोळी झाडून हल्ल्याचा बनाव; गुन्हेगारानेच रचला स्वतःवर हल्ल्याचा ड्रामा!

नांदेड : वाजेगाव ईदगाह परिसरात पहाटे गोळीबाराच्या घटनेमागील सत्य पोलिस तपासात उघड झाले असून, जखमीनेच स्वतःवर गोळी झाडून हल्ला झाल्याचा बनाव रचल्याचा प्रकार उघडकीस आला. बुधवारी (ता.११) पहाटे २.२० च्या सुमारास जुन्या पुलाजवळ गोळीबार झाल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली..घटनास्थळी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला शेख शमी शेख रौफ उर्फ अरबाज (वय २५, असदमदनी कॉलनी, नांदेड) हा दंडावर गोळी लागून जखमी अवस्थेत आढळून आला. त्याने अबू शूटर नावाच्या कुख्यात गुंडाने आपल्यावर पिस्तुलातून गोळीबार केल्याचा दावा केला होता. जखमी अरबाजला तातडीने विष्णूपुरी येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रशांत शिंदे व स्थानिक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. पोलिसांनी रिकामे काडतुसे, रक्ताचे डाग, परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे तपास केला असता घटनास्थळी इतर कोणाच्याही हालचाली आढळून न आल्याने पोलिसांना त्याच्यावरच संशय आला..Ambad Crime : अंबड शहरात बनावट नोटांचा पर्दाफाश; एक लाख बावीस हजार नोटासह टोळी जेरबंद.अरबाजच्या जबाबात विसंगती आढळल्याने सखोल चौकशी केली. त्यानंतर त्याने स्वतःवरच गोळी झाडून हल्ला झाल्याचा बनाव रचल्याचे स्पष्ट झाले, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक ओमकांत चिंचोळकर यांनी दिली. अरबाजविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.