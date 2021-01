नांदेड - एसटी विभागास महिण्याला यामुळे होतोय सव्वातीन कोटीपेक्षा अधिकचा तोटा

नांदेड - एसटी महामंडळ आर्थिक डबघाईला आलेले महामंडळ म्हणून ओळखले जाते. आधिच तोट्यातून प्रवास करत असलेल्या या महामंडळाच्या नांदेड विभागास मागील वर्षाच्या तुलनेत महिण्याला तीन कोटी २७ लाख इतका तोटा सहन करावा लागला आहे. मागील वर्षी नांदेड विभागास एक कोटी ८७ लाख रुपये इतका तोटा होता. तो वाढून डिसेंबर अखेरपर्यंत तीन कोटी २७ लाख इतका झाला आहे. विशेष म्हणजे सतत होणारी डिझेल दरवाढ आणि प्रवास भाडे जैसे थेच असल्याने एसटी महामंडळास हा तोटा सहन करावा लागत आहे. डिसेंबर २०२० मध्ये नांदेड विभागातील बस ६४ लाख ९० हजार किलो मीटरपर्यंत धावल्या आहेत. यातून विभागास १७ कोटी चार लाख ५६ हजार रुपये इतके उत्पन्न मिळाले आहे. हेही वाचा- नांदेड: अज्ञात वाहनाच्या धडकेत सहशिक्षकाचा जागीच मृत्यू ​ महिण्याकाठी २१ कोटी ३२ लाख ४३ हजार रुपये इतका खर्च मात्र लॉकडाउनदरम्यान शाळा, महाविद्यालय, शिकवणी वर्ग यासह प्रवाशांची संख्या देखील रोडावली होती. असे असताना देखील महामंडळास मिळालेल्या उत्पन्नातुन कर्मचारी यांचे पगार, पेट्रोल, टोल नाके व विविध मार्गाने महामंडळाच्या तिजोरीतून महिण्याकाठी २१ कोटी ३२ लाख ४३ हजार रुपये इतका खर्च करण्यात आला आहे. हेही वाचा- अरे वा...जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला रुग्णांसमवेत भोजनाचा आस्वाद ​ शाळा सुरु झाल्याने उत्पन्नात वाढ होईल अशी शक्यता दरम्यान मुंबईतील लोकलसेवा बंद असल्याने बेस्टवरील प्रवाशांचा तान कमी करण्यासाठी नांदेड विभागातुन बांद्रा व सांताक्रुझ बसस्थानकास ३७ ते ४२ बस पाठविण्यात आल्या आहेत. त्यासोबत चालक, वाहक ३०० आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी असे मिळून साडेतीनशेपेक्षा अधिक कर्मचारी मुंबईत १५ दिवस सेवा देत आहेत. त्यामुळे नांदेड विभागातील बसचे शेड्यूल काही प्रमाणात का होईनी त्यावर परिणाम झाला असल्याचे अधिकारी यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे. बुधवारी (ता.२७) जानेवारीपासून इयत्ता पाचवी ते दहावीपर्यंचे वर्ग सुरु झाल्याने एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नात वाढ होईल अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.





Web Title: NANDED: The ST department is losing more than Rs 3.5 crore a month due to this Nanded News