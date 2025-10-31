Nanded Rain: ऊसतोड कामगारांचा संसार गेला पाण्यात; अवकाळी पावसाचा कहर : पालांत घुसले पाणी

तामसा (जि. नांदेड) : तामसा परिसरात बुधवारी (ता. २९) रात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे नदी-नाल्यांना पूर आला आणि शिवारातील ऊसतोड कामगारांच्या तात्पुरत्या उभारलेल्या झोपड्या पाण्याखाली गेल्या..दोन दिवसांपूर्वीच पाल टाकून उभारलेल्या ऊसतोड कामगारांच्या संसारावर अवकाळी पावसाने अक्षरशः झडप घातली. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाले नसली तरी अन्नधान्य, कपड्यांसह साहित्य वाहून गेले..आर्णी (जि. यवतमाळ) तालुक्यातील ऊसतोड कामगारांची १५ कुटुंबे तामसा शिवारात लाकडे व पाचटाच्या तात्पुरत्या निवाऱ्यांमध्ये वसली होती. गुरुवारी पहाटे उठून ऊसतोडीचे काम सुरू करण्याचे नियोजन होते..मात्र, रात्रभर संततधार झाल्याने नदी-नाले भरून वाहू लागले आणि पाणी शिवारात शिरले. गाढ झोपेत असलेली ही कुटुंबे मध्यरात्रीनंतर पाण्याचा आवाज व गडगडाटाने सावध झाली. अपरिचित भाग असल्याने सुरक्षित ठिकाण गाठणे शक्य नव्हते. त्यामुळे त्यांनी जीव धोक्यात घालून पहाटेपर्यंत उजेडाची वाट पाहिली. लहान मुलांचे अक्षरशः हाल झाले. गुरुवारची पहाट मात्र या कुटुंबांसाठी होत्याचं नव्हतं करणारी ठरली. पाणी पालामधून आरपार गेले; संसारोपयोगी सर्व साहित्य वाहून गेलं..बुधवार रात्री नदीच्या पुराने आमच्या निवाऱ्यातील सर्वच वाहून गेल्याने संसार उघड्यावर पडला. शासनाने आम्हाला अन्नधान्य देऊन मदत करावी.-अर्चना टिळेवाड, ऊसतोड कामगार.Dharashiv Rain: ताज्या जखमांवर पुन्हा पावसाचे पाणी; कळंब तालुक्यात पुन्हा नुकसान, नदीकाठच्या सोयाबीनच्या गंजीही गेल्या वाहून.दोन दिवसांपूर्वीच ही कुटुंबे टाकराळा शिवारात डेरेदाखल झाल्याने ऊस उत्पादक लवकर ऊसतोड होणार म्हणून सुखावली होती. पण अवकाळीच्या हैदोसाने ऊसतोड व वाहतूक लवकर शक्य नसल्याने नुकसान होणार आहे.-बालाजी कोल्हे, ऊस उत्पादक, टाकराळा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.