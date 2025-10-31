नांदेड

Nanded Rain: ऊसतोड कामगारांचा संसार गेला पाण्यात; अवकाळी पावसाचा कहर : पालांत घुसले पाणी

Sugarcane Workers: तामसा परिसरात बुधवारी (ता. २९) रात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे नदी-नाल्यांना पूर आला आणि शिवारातील ऊसतोड कामगारांच्या तात्पुरत्या उभारलेल्या झोपड्या पाण्याखाली गेल्या.
