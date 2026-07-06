Nanded: नांदेड- टनकपूरदरम्यान विशेष रेल्वेची सुविधा

नांदेड: प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेता तसेच टनकपूर (उत्तराखंड)- नांदेड साप्ताहिक एक्स्प्रेसच्या नियमित सेवेसाठी रेक उत्तर पूर्व रेल्वेकडे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने दक्षिण मध्य रेल्वेने हुजूर साहिब नांदेड-टनकपूर एकमार्गी विशेष (टीओडी) एक्स्प्रेस चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागाने रविवारी (ता. पाच) दिलेल्या माहितीनुसार हे रेल्वे (क्रमांक ०७६३१) मंगळवारी (ता. सात) रात्री अकराला नांदेड येथून सुटेल व गुरुवारी (ता. नऊ) सकाळी साडेसातला टनकपूरला पोचेल. .या विशेष रेल्वेसाठी नियमित भाड्याच्या १.३ पट विशेष भाडे आकारले जाणार आहे. ही रेल्वे पूर्णा, वसमत, हिंगोली, वाशीम, अकोला, मलकापूर, खंडवा, इटारसी, राणी कमलापती, बीना, ललितपूर, झाशी, ग्वाल्हेर, धौलपूर, आग्रा कँट, मथुरा, कासगंज, बदायू, बरेली, इज्जतनगर, पिलीभीत मार्गे टनकपूर येथे जाईल..पावसाचा हाहाकार! मिसिंग लिंकवर दरड कोसळली, 'मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे', मुंबई-गोवा महामार्गासह अनेक घाट रस्ते बंद.या रेल्वेत एकूण १९ अत्याधुनिक ‘एलएचबी’ डब्यांचा समावेश असून, वातानुकूलित प्रथम-द्वितीय- तृतीय श्रेणी, शयनयान, एसएलआर/गार्ड डब्यांची सुविधा असेल. प्रवासापूर्वी आरक्षणाची खात्री करून प्रवाशांनी नियोजन करावे, अधिक माहितीसाठी रेल्वे चौकशी सेवा किंवा जवळच्या स्थानकाशी संपर्क साधण्याचेही आवाहन विभागाने केले आहे..नांदेड-मुंबई सेवानांदेड-मुंबई-नांदेड एक्स्प्रेस ही रेल्वे सोमवारपासून (ता. ६) आठवड्यातून दोन दिवस अकोला व मनमाडमार्गे धावणार आहे. या रेल्वेत आरक्षित आणि अनारक्षित प्रवासाची सुविधा उपलब्ध असेल..Visapur Fort: विसापूर गडाचे रहस्य उलगडले! भुयारानंतर आता प्राचीन अपरिचित लेणीचा शोध; दोन पाण्याच्या टाक्या आणि विश्रांती कक्षही आढळला.मुख्यमंत्री दाखविणार हिरवा झेंडानांदेड- मुंबई, टनकपूर- नांदेड या दोन नवीन रेल्वेंना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या हस्ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सोमवारी (ता. ६) हिरवा झेंडा दाखविण्यात येणार आहे. यानिमित्त नांदेड रेल्वे स्थानकावर होणाऱ्या कार्यक्रमास मंत्री अतुल सावे, खासदार अशोक चव्हाण, हेमंत पाटील, महापौर कविता मुळे, खासदार डॉ. अजित गोपछडे, खासदार रवींद्र चव्हाण, आमदार विक्रम काळे, सतीश चव्हाण, अमरनाथ राजूरकर, बालाजी कल्याणकर आदी उपस्थित राहणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.