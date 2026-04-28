Nanded News: नांदेड विभागातील तपोवन व मराठवाडा एक्स्प्रेसला २ अतिरिक्त सामान्य डबे; प्रवाशांसाठी सुटसुटीत सुविधा

नांदेड: नांदेड विभागातील प्रवाशांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत दक्षिण मध्य रेल्वेने तपोवन एक्स्प्रेस आणि मराठवाडा एक्स्प्रेस या दोन प्रमुख गाड्यांना सामान्य श्रेणीचे अतिरिक्त डबे कायमस्वरूपी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. .यामुळे दोन्ही गाड्यांची एकूण रचना १८ वरून २० डब्यांची होणार आहे. या निर्णयामुळे प्रवाशांची वाढती गर्दी कमी करण्यास मदत होणार आहे..हजूर साहिब नांदेड ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस दरम्यान धावणारी तपोवन एक्स्प्रेस (क्रमांक १७६१८/१७६१७) ही नांदेड विभागातील सर्वाधिक प्रवासी असलेली गाडी मानली जाते..या गाडीमध्ये प्रत्येकी दोन सामान्य श्रेणीचे डबे वाढविण्यात येणार असून नांदेड येथून ही सुविधा बुधवारपासून (ता.२९) तर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून गुरुवारपासून (ता.३०) लागू होणार आहे..धर्माबाद ते मनमाड दरम्यान धावणाऱ्या मराठवाडा एक्स्प्रेसमध्येही ( १७६८८/१७६८७) दोन अतिरिक्त सामान्य श्रेणीचे डबे कायमस्वरूपी जोडण्यात येणार आहेत. दोन्ही ठिकाणांहून मंगळवारपासून (ता.२८) त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.