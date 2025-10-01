Nanded Cancer Hospital: नांदेड शहरात उभारणार दीडशे खाटांचे कर्करोग रुग्णालय मंत्रिमंडळाचा निर्णय, २०९ कोटींचा अंदाजित खर्च

नांदेड : नांदेडला कर्करोगाशी निगडीत विशेषोपचार सुविधांचे रुग्णालय उभारण्याचा निर्णय भाजप महायुती राज्य सरकारने घेतला असून, त्यासाठी खासदार अशोक चव्हाण यांनी केलेला पाठपुरावा यशस्वी ठरला..राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत कर्करोगासाठी महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय समग्र उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार नांदेडसह राज्यातील ९ शहरांमध्ये ‘एल-२’ वर्गाची उपचार सुविधा असलेली रुग्णालये उभारली जाणार आहेत. .नांदेडमध्ये प्रस्तावित कर्करोग रुग्णालयाचा अंदाजित खर्च २०९ कोटी रुपये असून, या रुग्णालयात १०० खाटांचा आंतररुग्ण विभाग, तर ५० खाटांचा दैनंदिन उपचार विभाग असणार आहे. या ठिकाणी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी (कॅन्सर शस्त्रक्रिया), किमोथेरपी व रेडिएशन थेरपी उपचार उपलब्ध असतील..शिवाय, या रुग्णालयात स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स (ऑन्कोलॉजिस्ट्स) सुद्धा असणार आहेत. या रुग्णालयाच्या उभारणीनंतर गंभीर परिस्थितीतील रुग्ण वगळता इतर बहुतांश कर्करोगग्रस्त रुग्णांचा नांदेडमध्ये योग्य उपचार करणे शक्य होणार आहे..Beed Flood: पाणी ओसरले, पण जनजीवन विस्कळितच; मदत केंद्रांमध्ये अजूनही स्थलांतरितांची गर्दी, पंचनामे अंतिम टप्प्यात.खा. चव्हाण यांनी नांदेड शहर व जिल्ह्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक उन्नत करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडे विविध मागण्या केल्या आहेत. त्यासाठी त्यांच्याकडून दोन्ही स्तरावर पाठपुरावादेखील सुरू आहे. या निर्णयाबद्दल खासदार चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्यासह संपूर्ण मंत्रिमंडळाचे आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.