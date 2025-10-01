नांदेड

Nanded Cancer Hospital: नांदेड शहरात उभारणार दीडशे खाटांचे कर्करोग रुग्णालय मंत्रिमंडळाचा निर्णय, २०९ कोटींचा अंदाजित खर्च

Nanded News: नांदेडला कर्करोगाशी निगडीत विशेषोपचार सुविधांचे रुग्णालय उभारण्याचा निर्णय भाजप महायुती राज्य सरकारने घेतला असून, त्यासाठी खासदार अशोक चव्हाण यांनी केलेला पाठपुरावा यशस्वी ठरला.
सकाळ वृत्तसेवा
