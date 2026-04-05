Nanded News: हळदीचे दर घसरल्याने शेतकरी अडचणीत; स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून केंद्रीय संस्थांकडे तक्रार

नांदेड: देशातील हळदीच्या घसरत्या दरांमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडत असून, यामागे एनसीडीईएक्स-प्रमाणित गोदामांमधील कथित अनियमितता कारणीभूत असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केला आहे. यासंदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्री, भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (सेबी), नॅशनल कमोडिटी ॲण्ड डेरिव्हेटिव्ह एक्सचेंज, नॅशनल कोलॅटरल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लिमिटेड तसेच टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे..संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, एनसीडीईएक्स-प्रमाणित एनसीसीएलच्या नांदेड व सांगली येथील गोदामांमध्ये उच्च दर्जाच्या नव्या हळदीऐवजी मागील हंगामातील कमी दर्जाची हळद स्वीकारली जात असल्याची शक्यता आहे. यामुळे बाजारात कृत्रिमरीत्या मोठ्या प्रमाणात आवक दाखवली जात असून, परिणामी दरात मोठी घसरण होत आहे..यंदा अतिवृष्टीमुळे हळदीचे उत्पादन केवळ ६० ते ७० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिले असतानाही दर घसरत असल्याने शंका अधिक बळावली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, एप्रिल २०२६ करारासाठी नांदेड गोदामात सुमारे १५० टन हळद 'डीमॅट' स्वरूपात स्वीकारण्यात आली आहे. नियमांनुसार २० फेब्रुवारीनंतर नव्या हंगामातील मालच स्वीकारणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात बाजारात नव्या हळदीची आवक अत्यल्प आहे.कृषी उत्पन्न बाजार समिती नांदेड व वसमत येथील फेब्रुवारी ते मार्च २०२६ कालावधीतील आकडेवारीनुसार, एकूण आवकपैकी केवळ ५ ते १० टक्केच नवीन माल आहे. त्यामुळे गोदामात स्वीकारलेला माल हा मागील वर्षाचा असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे..दरम्यान, एप्रिल २०२६ करारांतर्गत हळदीचे व्यवहार सुमारे १९,०५० रुपये प्रतिक्विंटल दराने झाले असताना, २०२५ मधील जुना माल १२,००० रुपयांपर्यंत विकला गेला होता. या तफावतीचा फायदा घेत काही बाजार घटक उच्च दराने व्यवहार करून कमी दर्जाचा माल गोदामात जमा करत असल्याचा आरोप संघटनेचे नांदेड जिल्हाध्यक्ष हनुमंत पाटील राजेगोरे यांनी केला आहे..प्रति टन ५० ते ७० हजारांपर्यंत घसरणया प्रकारामुळे बाजारात कृत्रिम आवक वाढल्याचे चित्र निर्माण होऊन देशभरात हळदीच्या दरात प्रति टन ५०,००० ते ७०,००० रुपयांपर्यंत घसरण झाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. परिणामी, नव्या हंगामातील माल विक्रीस येत असताना शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. यापूर्वी निजामाबाद येथील एनसीडीईएक्स-प्रमाणित गोदामात २०२५ मध्ये अशाच प्रकारच्या अनियमितता उघड झाल्याचे उदाहरण देत, नांदेडमध्येही तत्सम प्रकार सुरू असल्याची शक्यता वर्तविण्यात आली..साठ्याची चौकशी करावीसंबंधित गोदामांमधील साठ्याची तातडीने चौकशी करावी, नमुन्यांची स्वतंत्र तपासणी करून गुणवत्ता निश्चित करावी, भारतीय अन्न सुरक्षा, मानक प्राधिकरणामार्फत प्रमाणन झाल्यानंतरच 'डीमॅट' व्यवहारांना मंजुरी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. ही चौकशी १० एप्रिल २०२६ पूर्वी प्रसारमाध्यमांच्या उपस्थितीत पारदर्शक पद्धतीने करण्यात यावी, अशीही आग्रही मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली आहे.