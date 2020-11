नांदेड : सासरच्या छळाला कंटाळून दोन विवाहितांची आत्महत्या 

नांदेड : शहरातील दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये सासरच्या त्रासाला कंटाळून दोन विवाहितानी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्या. या प्रकरणी एक घटना भाग्यनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत तर दुसरी घटना नांदेड ग्रामिण पोलिसांच्या हद्दीत घडली. याप्रकरणी सासरच्या मंडळीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सुजाता उर्फ राणी भारत ढोले (वय २१) राहणार तरोडा खुर्द या महिलेने एक नोव्हेंबर रोजी आपल्या सासरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. संभाजी खोबराजी पोहरे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून भाग्यनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. सुजाताचे लग्न भारत विश्वनाथ ढोले (वय २५) सोबत झाले होते. पण लग्नानंतर तिला सासरी काही दिवस चांगले नांदवले. त्यानंतर शारीरिक व मानसिक छळ करून घर बांधण्यासाठी माहेरहून एक लाख रुपयांची मागणी केली. यावरुन तिचा छळ अधिक सुरू झाला. या छळाला कंटाळून तिने अखेर आत्महत्या केली. तिच्या मृत्यूस जबाबदार असलेल्या सासरच्या मंडळीनीविरुद्ध भाग्यनगर पोलिसांनी सुजाताचा नवरा भारत विश्वनाथ ढोले, सासरा विश्वनाथ ढोले, सासु शिवनंदा, चुलत सासरा शामराव निवृत्ती ढोले, शामरावची पत्नी, भास्कर विश्वनाथ ढोले, सासऱ्याची बहीण भीमा आणि ननंद या सर्वाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपास पोलिस निरीक्षक अभिमन्यू साळुंके यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विशाल भोसले तपास करत आहेत. हेही वाचा - नांदेड : शस्त्राचा धाक दाखवून वाटमारी करणारी टोळी जेरबंद- एलसीबी - पती व सारऱ्याला अटक केली तर दुसऱ्या घटनेत मुदखेड येथील अंकिता हिचे लग्न विष्णुपूरी (ता. नांदेड) येथील दिपक अनंतवार याच्यासोबत ता. आठ मे २०२० रोजी झाले होते. लग्नानंतर लगेच तिचा छळ सुरु केला. कर्ज काढण्यासाठी व मेडीकल दुकान टाकण्यासाठी माहेराहून दोन लाखाची मागणी करुन तिचा मानसिक व शारिरीक छळ सुरु केला. सततच्या छळाला कंटाळून अंकिता हिने आपल्या राहत्या घरी ता. चार नोव्हेंबर रोजी पंख्याला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. गोविंद नातेवाड यांच्या फिर्यादीवरुन नांदेड ग्रामिण पोलिस ठाण्यात पती, सासरा व अन्य नातेवाईकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करुन पती व सारऱ्याला अटक केली आहे.

