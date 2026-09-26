Nanded News : न्यूयॉर्कमध्ये कुलगुरू डॉ. मनोहर चासकर यांना ‘ग्लोबल ग्रीन लीडरशिप अवॉर्ड’

नवीन नांदेड - शाश्वत विकास, पर्यावरण संवर्धन आणि शिक्षण क्षेत्रातील हरित उपक्रमांना दिलेल्या महत्त्वपूर्ण योगदानाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल घेत स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. मनोहर चासकर यांना प्रतिष्ठेच्या ‘ग्लोबल ग्रीन लीडरशिप अवॉर्ड २०२६’ने सन्मानित करण्यात आले..अमेरिकेतील न्यूयॉर्क येथे (ता.२४) झालेल्या आंतरराष्ट्रीय ग्रीन स्कूल परिषदेत न्यूयॉर्कचे सिनेट सदस्य गुस्तावो रिवेरा यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. कुलगुरू डॉ. चासकर यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यापीठाने राबविलेल्या शाश्वत व पर्यावरणपूरक उपक्रमांना मिळालेला हा आंतरराष्ट्रीय गौरव नांदेडच्या शैक्षणिक क्षेत्रासाठीही मानाचा ठरला आहे..कुलगुरू डॉ. चासकर यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यापीठाच्या विकास प्रक्रियेत पर्यावरणपूरक दृष्टिकोनाला विशेष महत्त्व देण्यात येत आहे. शाश्वत विकास, हरित परिसर, वृक्षसंवर्धन, पर्यावरण जागृती तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरणविषयक जाणीव निर्माण करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. ‘विकासासोबत पर्यावरणाचे संरक्षण’ हा दृष्टिकोन विद्यापीठाच्या कार्यपद्धतीत अधोरेखित होत आहे..जागतिक पातळीवरील या पुरस्कारामुळे विद्यापीठाच्या हरित आणि शाश्वत विकासाच्या वाटचालीला आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर अधोरेखित होण्याची संधी मिळाली आहे. शिक्षण, पर्यावरण संवर्धन आणि शाश्वत विकास यांचा समन्वय साधण्याच्या विद्यापीठाच्या प्रयत्नांना या सन्मानातून विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.या प्रतिष्ठेच्या पुरस्काराबद्दल कुलगुरू डॉ. मनोहर चासकर यांचे विद्यापीठातील अधिकारी, प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांनी अभिनंदन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.