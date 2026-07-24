नांदेड

Vishnupuri Dam: प्रकल्प तहानलेलेच! विष्णुपुरीत ३३.४५ टक्के साठा

Vishnupuri Dam Water Storage Declines: नांदेड जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस न झाल्याने विष्णुपुरी आणि अपर मानार धरणांतील पाणीसाठ्यात घट झाली आहे.
Vishnupuri Dam

Vishnupuri Dam

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नांदेड: जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून समाधानकारक पाऊस न झाल्याने प्रमुख जलसाठ्यांमध्ये अपेक्षित वाढ झालेली नाही. काही दिवसांपूर्वीच सलग दोन दिवस पाऊस होऊनही उलट विष्णुपुरी आणि अपर मानार प्रकल्पांतील पाणीसाठ्यात घट झाली असून, लोअर मानारचा साठा मात्र स्थिर आहे.

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