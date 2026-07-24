Vishnupuri Dam: प्रकल्प तहानलेलेच! विष्णुपुरीत ३३.४५ टक्के साठा

नांदेड: जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून समाधानकारक पाऊस न झाल्याने प्रमुख जलसाठ्यांमध्ये अपेक्षित वाढ झालेली नाही. काही दिवसांपूर्वीच सलग दोन दिवस पाऊस होऊनही उलट विष्णुपुरी आणि अपर मानार प्रकल्पांतील पाणीसाठ्यात घट झाली असून, लोअर मानारचा साठा मात्र स्थिर आहे. .त्यामुळे आगामी काळात दमदार पाऊस न झाल्यास पाणीपुरवठा आणि सिंचनाच्या दृष्टीने प्रशासनाची चिंता वाढण्याची शक्यता आहे. जलसंपदा विभागाच्या आकडेवारीनुसार, विष्णुपुरी प्रकल्पात सध्या ३३.४५ टक्के पाणीसाठा आहे..मागील आठवड्यात हा साठा ३४.९७ टक्के होता. त्यामुळे एका आठवड्यात पाणीसाठ्यात दीड टक्क्यांची घट नोंदविली आहे. गोदावरी नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात अपेक्षित पाऊस न झाल्याने धरणात नवीन पाण्याची आवक अत्यल्प राहिली आहे. अपर मानार प्रकल्पाची स्थितीही चिंताजनक आहे. या प्रकल्पात सध्या केवळ २१.०९ टक्के पाणीसाठा शिल्लक असून, मागील आठवड्यात तो २३.३८ टक्के होता..Bhokardan Theft: चहासाठी थांबल्या, नऊ लाख गेले; वाहनाची काच फोडून रक्कम लंपास, बचत गटाच्या महिलांचा हंबरडा.त्यामुळे या धरणातील जलसाठ्यात दोन टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे. जिल्ह्याच्या काही भागातील सिंचनासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याने शेतकऱ्यांचे लक्ष आता आगामी पावसाकडे लागले आहे. दरम्यान, लोअर मानार प्रकल्पातील पाणीसाठा ४२.७५ टक्क्यांवर स्थिर असून, मागील आठवड्याइतकाच आहे..या प्रकल्पात कोणतीही लक्षणीय वाढ अथवा घट झालेली नाही. मात्र, एकूणच जिल्ह्यातील प्रमुख धरणांमध्ये पाणीसाठा वाढत नसल्याचे चित्र आहे. यंदाच्या हंगामात सुरवातीला झालेल्या पावसानंतर दीर्घ खंड पडल्याने नद्या, नाले आणि धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात पुरेशी आवक झालेली नाही..Bhokardan Theft: चहासाठी थांबल्या, नऊ लाख गेले; वाहनाची काच फोडून रक्कम लंपास, बचत गटाच्या महिलांचा हंबरडा.हवामान विभागाने पुढील काही दिवसांत पावसाचा अंदाज व्यक्त केला असला, तरी मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्यावरच जलसाठ्यात समाधानकारक वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्या जिल्ह्यातील प्रमुख धरणांतील पाणीसाठ्याची स्थिती लक्षात घेता आगामी पावसावरच पिण्याचे पाणी, सिंचन आणि जलव्यवस्थापनाचे नियोजन अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि प्रशासनाचे लक्ष आता येत्या काही दिवसांतील पावसाकडे लागले आहे. मागील आठवड्यातील प्रकल्पांतील पाणीसाठा विष्णुपुरी : २८.२५ दलघमी (३४.९७%) अपर मानार : १७.७० दलघमी (२३.३८%) लोअर मानार : ५९.०९ दलघमी (४२.७५%) सध्याची स्थिती विष्णुपुरी : ३३.४५% अपर मानार : २१.०९% लोअर मानार : ४२.७५%.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.