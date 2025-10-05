Nanded Crime: नांदेडच्या युवकाचा पुण्यात खून; लाकडी दांडके व स्टील पाइपने मारहाण

नांदेड : नांदेडच्या चैतन्यनगर भागातील तरुणाचा पुण्यातील शिरूर तालुक्यातील कारेगाव येथे किरकोळ वादातून खून झाल्याची घटना शुक्रवारी (ता. तीन) रात्री दहाच्या सुमारास पुण्यातील कारेगाव येथील यशईन चौकात घडली..या मारहाणीत मृताचा भाऊदेखील गंभीर जखमी झाला आहे. सिद्दीकी मोहम्मद मुजम्मील मोहम्मद हाजी (वय ३४, रा. चैतन्यनगर, नांदेड) असे मृताचे नाव असून, मोहम्मद शकील मोहम्मद हाजी (वय ३८) असे जखमी भावाचे नाव आहे. दोघेही पुण्यात नोकरीसाठी गेलेले होते..शुक्रवारी रात्री कारेगाव येथील यशईन चौकात फिरताना स्कूटीवरील दोन अनोळखी व्यक्तींनी शकील यांना धक्का दिला. या किरकोळ प्रकारावरून वाद झाला. त्यानंतर हे दोघे व्यक्ती रात्री उशिरा शकील यांच्या खोलीवर आले आणि लाकडी दांडके, प्लॅस्टिक आणि स्टील पाइपने शकील व त्यांचा भाऊ सिद्दीकी यांना बेदम मारहाण केली..या हल्ल्यात सिद्दिकीच्या डोक्यावर गंभीर दुखापत होऊन त्यांचा मृत्यू झाला, तर शकील गंभीर जखमी झाला आहे. जखमीवर शिरूर येथील श्री गणेशा मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत..Amravati Crime: घरफोडीतील आंतरराज्यीय टोळी गजाआड; चौघांना अटक, शहरातील ९७ गुन्ह्यांची कबुली.याप्रकरणी ओंकार वाळके (पूर्ण नाव माहीत नाही) व त्याच्या साथीदाराविरुद्ध रांजणगाव पोलिस ठाण्यात विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तपास पोलिस उपनिरीक्षक मुंडे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.