Couple Selection: लग्नानंतर घिसेवाड दांपत्याने निवडला देशसेवेचा मार्ग; सुखी संसाराच्या स्वप्न बाजूला, सीमा सुरक्षा दलातील निवडीने डाेळे पाणावले!

सकाळ वृत्तसेवा
तामसा : राजवाडी (ता. हदगाव) येथील घिसेवाड दांपत्य निरंजन आणि निकिता घिसेवाड यांनी लग्नानंतर सुखी संसाराच्या स्वप्नाला बाजूला ठेवून देशसेवेचा सर्वोच्च मार्ग निवडला. या नवविवाहित दांपत्याची निवड सीमा सुरक्षा दलात झाली असून, ग्रामस्थांकडून त्यांचे स्वागत होत आहे.

