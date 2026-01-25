Couple Selection: लग्नानंतर घिसेवाड दांपत्याने निवडला देशसेवेचा मार्ग; सुखी संसाराच्या स्वप्न बाजूला, सीमा सुरक्षा दलातील निवडीने डाेळे पाणावले!

तामसा : राजवाडी (ता. हदगाव) येथील घिसेवाड दांपत्य निरंजन आणि निकिता घिसेवाड यांनी लग्नानंतर सुखी संसाराच्या स्वप्नाला बाजूला ठेवून देशसेवेचा सर्वोच्च मार्ग निवडला. या नवविवाहित दांपत्याची निवड सीमा सुरक्षा दलात झाली असून, ग्रामस्थांकडून त्यांचे स्वागत होत आहे..Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; सेनापती बापट रस्त्यावीरल वाहतूक कोंडी सुटणार! .निरंजन आणि निकिता हे २०२२ मध्ये विवाहबद्ध झाले. निरंजन यांचे प्राथमिक शिक्षण राजवाडीत झाले, तर बी.कॉम.पर्यंतचे शिक्षण भोकर येथे पूर्ण केले. निकिता या मेंडका (ता. मुदखेड) येथून बारावी उत्तीर्ण आहेत. निरंजन यांचे आई-वडील पांडुरंग व लक्ष्मीबाई निरक्षर असून, अल्पभूधारक कुटुंबीय माळरानावरील जमिनीवर शेती करतात. विवाहानंतर मुलगा सुनेसह शेती व कुटुंबीयांची सेवा करेल, अशी आई-वडिलांची अपेक्षा होती..मात्र, निरंजन आणि निकिताच्या मनात देशसेवेची तीव्र इच्छा होती. दोघेही शेतात जाता-येता भारतीय सैनिकांबद्दल चर्चा करत. निरंजनला स्पर्धा परीक्षेतून भवितव्य घडवायचे होते, परंतु दोघांनीही सीमा सुरक्षा दलात प्रवेश करण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले. सैन्यभरतीसाठी कठोर मेहनत घेतल्यानंतर २०२४ मध्ये दोघांची निवड झाली. प्रशिक्षणानंतर, निकिता सध्या मेघालयात कर्तव्यावर, तर निरंजन जम्मू-काश्मीरमधील किस्तवाड भागात नियुक्त झाले आहेत..Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?.आई-वडिलांसह दोघांचा सत्कारलग्नानंतर सैनिक म्हणून देशसेवेचा मार्ग स्वीकारणारे हे दांपत्य गावात अभिमान आणि चर्चेचा विषय बनले आहे. या आठवड्यात निरंजन प्रशिक्षण पूर्ण करून गावी परतला. ग्रामस्थांनी त्यांचे जोरदार स्वागत केले आणि आमदार बाबूराव कदम कोहळीकर यांच्या उपस्थितीत आई-वडिलांसह सत्कार केला. ‘भारतमाता की जय, वंदे मातरम्’च्या जयघोषाने गाव दणाणले. आमदार कोहळीकर म्हणाले, की निरंजन आणि निकिताने लग्नानंतर सैनिक म्हणून स्वीकारलेला देशसेवेचा मार्ग नव्या पिढीसाठी प्रेरणादायी आहे. हा कौतुक सोहळा पाहून आई-वडिलांचे डोळे अभिमानाने पाणावले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.