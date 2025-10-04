Nanded Accident: पूर्णा नांदेड रोडवर दुचाकींच्या समोरासमोर धडकेत एक ठार, दुसरा तरुण गंभीर जखमी

पूर्णा : नांदेड-पूर्णा रोडवर दोन दुचाकींची समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या भीषण अपघातात एकाचा जागीच मृत्यू झाला असून दुसरा तरुण गंभीर जखमी झाला..चुडावा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीवरून तालुक्यातील पिंपळा भत्या येथे अपघातात ठार झालेल्या तरुणाचे नाव संजय शेषराव आसोरे (वय ३४, रा. शक्तीनगर, ईतवारा, नांदेड) असे आहे. तर गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाचे नाव शिवप्रसाद अशोकराव पाटील (रा. दत्तनगर, भावसार चौक, नांदेड) असे आहे..चुडावा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीवरून तालुक्यातील पिंपळा भत्या येथे अपघातात ठार झालेल्या तरुणाचे नाव संजय शेषराव आसोरे (वय ३४, रा. शक्तीनगर, ईतवारा, नांदेड) असे आहे. तर गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाचे नाव शिवप्रसाद अशोकराव पाटील (रा. दत्तनगर, भावसार चौक, नांदेड) असे आहे..मृत संजय आसोरे दुचाकीवर (एमएच २६ बीएच ५३७१) नांदेडहून पूर्णेकडे येत होते. त्याचवेळी दुसऱ्या दुचाकीवर (एमएच २६/बीव्ही ८५४२) शिवप्रसाद पाटील पूर्णेहून नांदेडच्या दिशेने जात असताना पिंपळा भत्या गावाजवळ समोरासमोर धडक झाली. यावेळी मोठा आवाज झाल्याने स्थानिक ग्रामस्थांनी धाव घेतली..Amravati Accident: मोर्शी सिंभोरा रोडवर भीषण अपघात! दुचाकीस्वार ठार, तिघे गंभीर जखमी, पोलीस तपास सुरू.सामाजिक कार्यकर्ते व्यंकटराव मोरे यांनी तातडीने चुडावा पोलिसांना माहिती दिली. सहायक पोलिस निरीक्षक सुशांत किणगे, फौजदार अरुण मुखेडकर, जमादार प्रभाकर कच्छवे, पोहेकॉ. मिटके, कैलास ढेंबरे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. गंभीर जखमी शिवप्रसाद पाटील यांना व्यंकटराव मोरे व पोहेकॉ. मिटके यांच्या मदतीने रुग्णवाहिकेतून नांदेड येथे उपचारासाठी हलवण्यात आले असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे समजते. दरम्यान, पोलिसांनी मृत संजय आसोरे यांचा मृतदेह ताब्यात घेऊन पंचनामा करून उत्तरीय तपासणीसाठी ग्रामीण आरोग्य केंद्र कावलगाव येथे पाठवला आहे. या घटनेची नोंद चुडावा पोलिस ठाण्यात करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.