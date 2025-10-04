नांदेड

Nanded Accident: पूर्णा नांदेड रोडवर दुचाकींच्या समोरासमोर धडकेत एक ठार, दुसरा तरुण गंभीर जखमी

Tragic motorcycle accident in Pimpala Bhatya village: नांदेड-पूर्णा रोडवर दोन दुचाकींची समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या भीषण अपघातात एकाचा जागीच मृत्यू झाला असून दुसरा तरुण गंभीर जखमी झाला.
