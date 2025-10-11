Nanded Election: आठ पंचायत समित्यांवर राहणार महिलाराज; नांदेड जिल्ह्यातीमधील सोळा पंचायत समिती सभापतिपदांची आरक्षण सोडत जाहीर

नांदेड : जिल्ह्यातील पंचायत समिती सभापतिपदासाठी अखेर आरक्षण सोडतीचा मुहूर्त मिळाला आहे. जिल्ह्यातील विविध १६ पंचायत समित्यांतील सभापतिपदांसाठी आरक्षणाची सोडत शुक्रवारी (ता. दहा) नियोजन भवन जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड येथे काढली. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सोडत पद्धतीने प्रक्रिया पार पडली..नगर परिषदांप्रमाणेही पंचायत समिती सभापती पदाच्या एकूण १६ पैकी आठ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता नगर परिषदांसह तालुक्यातील पंचायत समित्यांवरही महिलाराज येणार आहे..ज्याप्रमाणे गावपातळीवर गावकारभारी मोठ्या संख्येने महिलांना होण्याची संधी मिळाली. त्याप्रमाणे तालुका पातळीवरही पंचायत समितीचे नेतृत्व महिलांच्या हाती येणार आहे. पंचायत समितीच्या आरक्षण सोडतीकडे अनेक इच्छुकांच्या नजरा लागल्या होत्या. निवडणुका दोन ते तीन वर्षे लांबणीवर पडल्या होत्या..त्यामुळे पंचायत समिती तसेच जिल्हा परिषद, नगर परिषदांच्या निवडणूक कार्यक्रमांकडे अनेकांच्या नजरा लागल्या होत्या. या आरक्षण सोडतीमुळे अनेक इच्छुकांचा हिरमोड झाल्याचे पाहायला मिळाले. तर अनेकांनी सभापतिपदाचे आरक्षण सोयीचे झाल्याचीही चर्चा ऐकायला मिळाली. या सोडतीच्या प्रक्रियेस संबंधित अधिकारी, जनप्रतिनिधी तसेच विविध पंचायत समित्यांचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते..ओबीसींसाठी चार, एससीसाठी तीन जागापंचायत समिती सभापतिपदासाठी सात जागा सर्वसाधारण, चार जागा नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी), तीन जागा अनुसूचित जाती (एससी) तर दोन जागा अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्या आहेत. या आरक्षण सोडतीमुळे अनेक इच्छुक स्थानिक पुढाऱ्यांचे गणित बिघडले आहे..Akola News : आरक्षण जाहीर! कुठे धक्का तर कुठे मिळाली संधी; जिल्ह्यातील पाच नगराध्यक्ष पदांवर महिलाराज.पंचायत समितीनिहाय सभापतिपदांचे आरक्षणभोकर : अनुसूचित जाती (महिला)हिमायतनगर : अनुसूचित जातीकिनवट : अनुसूचित जातीउमरी : अनुसूचित जमातीमुदखेड : अनुसूचित जमाती (महिला)नांदेड : नागरिकांचा मागास प्रवर्गहदगाव : नागरिकांचा मागास प्रवर्गनायगाव खै. : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)लोहा : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)देगलूर : सर्वसाधारण (महिला)मुखेड : सर्वसाधारण (महिला)बिलोली : सर्वसाधारण (महिला)धर्माबाद : सर्वसाधारण (महिला)कंधार : सर्वसाधारणअर्धापूर : सर्वसाधारणमाहूर : सर्वसाधारण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.