Nanded Flood: पैनगंगेच्या पुरात अडकलेल्या गर्भवतीचे रेस्क्यू; बोटीने बाहेर काढून सुरक्षित रुग्णालयात दाखल

हिमायतनगर : तालुक्यातील सिरपल्ली गावाला पैनगंगेच्या पुराच्या पाण्याचा वेढा कायम असून, गुरुवारी (ता. २१) महसूल आणि आरोग्य विभागाच्या पथकाने धाडस दाखवत बोटीच्या सहाय्याने वैष्णवी अनिल तिरमलदार (रा. शिरपल्ली, ता. हिमायतनगर) या गर्भवती महिलेला सुखरूप बाहेर काढून हिमायतनगर येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले..सलग पाचव्या दिवशी सिरपल्ली, डोल्हारी, सेल्लोडा ही गावे अजूनही पुराच्या पाण्याखाली आहेत. इसापूर धरणातून पैनगंगे नदीत मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. दोन दिवसांपासून पावसाने विश्रांती घेतली असली, तरी पूर परिस्थिती कायम आहे. .बुधवारी (ता. २०) खराब हवामानामुळे बचावकार्यात अडथळा निर्माण झाला होता. मात्र, गुरुवारी उपविभागीय अधिकारी अविनाश कांबळे यांच्या मार्गदर्शनात तहसीलदार पल्लवी टेमकर, नायब तहसीलदार एच.जी. पठाण यांच्या प्रयत्नातून हे रेस्क्यू ऑपरेशन राबविण्यात आले. .Jalna Accident: जालन्यात दुर्दैवी घटना; ट्रकच्या चाकाखाली झोपलेल्या व्यक्तीचा जागीच मृत्यू.मंडळ अधिकारी चव्हाण, तलाठी सबनवाड, डॉ. प्रताप प्रभणकर, डॉ. गोविंद वानखेडे, आशा वर्कर कांताबाई तपासकर, पोलिस पाटील योगेश आलेवार, कर्मचारी हरीश गिरी, वाहनचालक बुरकुळे, बोटचालक रवी अंभोरे यांच्यासह महसूल व आरोग्य विभागाचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी गर्भवती महिलेला सुरक्षितरीत्या रुग्णालयात दाखल केले; तसेच गावात आरोग्य विभागाच्या टीमने बालक, वृद्ध आणि आजारी नागरिकांवर उपचार केले.