नांदेड

Nanded Flood: पैनगंगेच्या पुरात अडकलेल्या गर्भवतीचे रेस्क्यू; बोटीने बाहेर काढून सुरक्षित रुग्णालयात दाखल

Nanded News: हिमायतनगर तालुक्यातील सिरपल्ली गावात पैनगंगेच्या पुरामुळे वेढा निर्माण झाला होता. महसूल व आरोग्य विभागाने बोटीच्या सहाय्याने गर्भवती महिलेला सुखरूप बाहेर काढले.
Nanded Flood
Nanded Floodsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हिमायतनगर : तालुक्यातील सिरपल्ली गावाला पैनगंगेच्या पुराच्या पाण्याचा वेढा कायम असून, गुरुवारी (ता. २१) महसूल आणि आरोग्य विभागाच्या पथकाने धाडस दाखवत बोटीच्या सहाय्याने वैष्णवी अनिल तिरमलदार (रा. शिरपल्ली, ता. हिमायतनगर) या गर्भवती महिलेला सुखरूप बाहेर काढून हिमायतनगर येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले.

Loading content, please wait...
Nanded
rain
Monsoon
Pregnant woman rescue
Panganga River flooding

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com