Nanded Crime : पुण्यात खून करून फरार; दोघांच्या आवळल्या मुसक्या

नांदेड - पुणे शहरात खून करून फरारी झालेल्या दोघांच्या नांदेड ग्रामीण ठाण्याच्या पोलिसांनी नांदेड ग्रामीण हद्दीतून ताब्यात घेऊन पुणे पोलिसांच्या स्वाधीन केले. वाजेगाव परिसरात दबा धरून बसलेल्या आरोपींचा शोध घेऊन ही कारवाई करण्यात आली. संदीप रंगराव भुरके (वय-२८, रा. चिखलवाडी, ता. भोकर जि. नांदेड), ओमप्रकाश गणेश किरकन (वय-२४, रा. चिखलवाडी ता. भोकर, जि. नांदेड) अशी संशयित आरोपींची नावे आहेत. .पुणे शहरातील आंबेगाव पोलिस ठाण्यात या दोघांवर कलम १०३(१), ३(५) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) सह कलम ४/२५ भारतीय शस्त्र अधिनियमान्वये गुन्हा नोंद आहे. या प्रकरणात फिर्यादी रौउफ उस्मान शेख (वय ३५,रा. हेगाव, ता. हवेली जि. पुणे, मूळ रा. भोकर जि. नांदेड) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, सोमवारी (ता.२२) सायंकाळी पावणेसातच्या सुमारास आंबेगाव येथील गुरुदत्त वॉशिंग सेंटर येथे काम सुरू असताना जावेद खाजामियाँ पठाण यांच्यावर हल्ला करण्यात आला..संदीप भुरके व त्याच्या साथीदाराने आरोपीच्या बहिणीसोबत असलेल्या प्रेमसंबंधाच्या रागातून लोखंडी हत्याराने जावेद पठाण यांच्या डोक्यावर व हातावर वार करून त्यांचा खून केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.खून करून आरोपी पुणे शहरातून फरारी झाले होते, ते भोकर तालुक्यातील असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर आंबेगाव पोलिसांच्या पथकाने भोकर परिसरात शोध घेतला; मात्र आरोपी मिळून आले नाहीत. त्यानंतर नांदेड ग्रामीण पोलिस ठाण्याला याबाबत माहिती देण्यात आली..या माहितीच्या आधारे नांदेड ग्रामीण ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक ओमकांत चिंचोलकर यांनी गुन्हे शोध पथकाला तपासाचे आदेश दिले. पोलिस उपनिरीक्षक ज्ञानेश्वर मटवाड व पथकातील अंमलदारांनी गोपनीय माहितीच्या आधारे तपास केला. त्यात आरोपी वाजेगाव परिसरात दबा धरून बसल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पथकाने तत्काळ कारवाई करत संदीप भुरके व ओमप्रकाश किरकन या दोघांना ताब्यात घेतले..ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांना आंबेगाव, पुणे शहर ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक मोहन कलमकर यांच्या स्वाधीन करण्यात आले. ही कारवाई नांदेड ग्रामीण गुन्हे शोध पथकातील पोलिस निरीक्षक ओमकांत चिंचोलकर, पोलिस उपनिरीक्षक ज्ञानेश्वर मटवाड, पोहेकॉ. अर्जुन मुंडे, शेख सत्तार, पो.कॉ. समीर अहमद, गवेंद्र सिरमलवार, शंकर माळगे यांनी केली..