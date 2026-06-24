Nanded: पुण्यातील विद्यार्थिनी नांदेडमधून बेपत्ता, ‘नीट’च्या तयारीसाठी आली होती शहरात

नांदेड: पुणे जिल्ह्यातील मोशी येथील एक अल्पवयीन विद्यार्थिनी नांदेड येथे नीट परीक्षेच्या तयारीसाठी आली असताना बेपत्ता झाल्याची घटना समोर आली. अज्ञात व्यक्तीने फूस लावून तिचे अपहरण केल्याची तक्रार मुलीच्या वडिलांनी दिल्यानंतर विमानतळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी अशोक कोंडोजी चव्हाण (वय ४४, रा. मोशी, ता. जि. पुणे) यांची १५ वर्षे १० महिने वयाची मुलगी गेल्या महिनाभरापासून नांदेड येथे नीट परीक्षेच्या तयारीसाठी क्लासेस करत होती..Pune Rain Update: मंगळवार रात्रीपासून पुणे भिजलं; अनेक रस्ते जलमय, 4 दिवस पावसाचा इशारा.ती श्यामनगर परिसरातील एका खोलीत वास्तव्यास होती. १५ जून रोजी सकाळी दहाच्या सुमारास ती नेहमीप्रमाणे क्लासेससाठी बाहेर पडली. मात्र, त्यानंतर ती परत न आल्याने तिचा शोध घेण्यात आला..Latest Marathi News Live Update : आरे कॉलनी परिसरात मोठी वाहतूक कोंडी.नातेवाईक व परिचितांकडे चौकशी करूनही तिचा ठावठिकाणा लागला नाही. अखेर अज्ञात व्यक्तीने फूस लावून मुलीला पळवून नेल्याचा संशय व्यक्त करत तिच्या वडिलांनी विमानतळ पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून अपहरणाचा गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सहायक पोलिस उपनिरीक्षक हेमंत देशपांडे करीत आहेत. पोलिस विद्यार्थिनीचा शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.