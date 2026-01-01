Naded News: रेल्वेमार्ग दुहेरीकरणास गती! संभाजीनगर-परभणी प्रकल्प लागणार मार्गी; जमीन अधिग्रहणासाठी बजावल्या नोटिसा..

नांदेड : दक्षिण मध्य रेल्वे विभागांतर्गत मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर ते परभणी या महत्त्वाच्या रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू असून, या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहणाच्या नोटिसा संबंधित जमीनधारकांना देण्यात येत असल्याने अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या दुहेरीकरणाच्या कामाला आता २०२६ या नवीन वर्षात गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..Army Success Story: शेतीतून थेट सीमेपर्यंतचा प्रवास; शेतकऱ्याच्या मुलानं गाठलं भारतीय लष्करातील 'लेफ्टनंटपद' .दक्षिण मध्य रेल्वे विभागात सिकंदराबाद, विजयवाडा, गुंतकल, हैदराबाद, गुंटूर आणि नांदेड असे सहा विभाग कार्यरत आहेत. यापैकी नांदेड विभागात नांदेड, पूर्णा, परभणी, जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर ही प्रमुख पाच रेल्वेस्थानके येतात. नांदेड ते छत्रपती संभाजीनगर या मार्गावरून दररोज सुमारे ५० प्रवासी रेल्वेगाड्या व मालगाड्यांचे आवागमन होते. या मार्गावरून रेल्वेला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. .मात्र, छत्रपती संभाजीनगर ते परभणी या १७७.२९ किलोमीटर अंतराच्या मार्गाचे दुहेरीकरण रखडलेले आहे. मराठवाड्यातील बहुतांश रेल्वेमार्गांचे दुहेरीकरण पूर्ण झाल्याने रेल्वे प्रवास अधिक सोयीचा व जलद झाला आहे. मात्र, छत्रपती संभाजीनगर-परभणी हा टप्पा अपूर्ण राहिल्यामुळे संपूर्ण मार्गाचा अपेक्षित लाभ मिळत नव्हता..आता जमीन अधिग्रहणासाठी नोटिसा बजावण्यात येत आहेत. या मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी खासदार डॉ. अजित गोपछडे यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री आणि पंतप्रधानांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेला गती मिळाल्याचे रेल्वे वर्तुळातून सांगितले जात आहे..माेठी बातामी! उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वारसाहक्काने मिळालेली जमीन ‘स्वतंत्र मालमत्ता’, मुलांना दणका...५० किमीच्या रेल्वेमार्गावर दुहेरीकरणाचे काम सुरूअंकाई ते छत्रपती संभाजीनगर दरम्यान सुमारे ५० किलोमीटरच्या रेल्वेमार्गावर दुहेरीकरणाचे काम सुरू असून, त्यापैकी सुमारे ४० ते ५० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. तसेच परळी ते परभणी या रेल्वेमार्गाचे कामही प्रगतिपथावर आहे. या मार्गावरील सुमारे २० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. छत्रपती संभाजीनगर-परभणी रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण पूर्ण झाल्यास नांदेड विभागातील रेल्वे वाहतूक अधिक सुलभ व गतिमान होणार आहे. प्रवासी तसेच मालवाहतुकीसाठी वेळेची बचत होऊन या मार्गावरील ताण कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.