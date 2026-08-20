Ramdas Athawale: अभिजित दीपके यांना रामदास आठवलेंचे RPIत येण्याचे निमंत्रण; ‘सुशिक्षित युवा नेतृत्वाची गरज’

नांदेड : नीट परीक्षेतील पेपरफुटीविरोधात विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसाठी लढा देणारे कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) या पक्षात प्रवेश करावा, असे निमंत्रण या पक्षाचे नेते, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी दिले. दीपके कोणत्याही राजकीय पक्षात नसून, त्यांच्यासारखे सुशिक्षित, सक्रिय युवा नेतृत्व लाभल्यास आपला पक्ष अधिक व्यापक, मजबूत होईल, असे आठवले म्हणाले..Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.येथे बुधवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत आठवले बोलत होते. आंदोलनातून विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सरकारसमोर मांडून सोशल मीडिया तसेच प्रत्यक्ष कृतीतून दीपकेंनी केलेल्या कामाचे आठवले यांनी कौतुक केले. विद्यार्थ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने निर्णय घेतले आहेत; त्यामुळे आंदोलनामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी झुकले, असे म्हणणे योग्य नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले..सत्तेत योग्य वाटा मिळावामहायुतीसोबत असलेल्या ‘आरपीआय’ला सत्तेत योग्य वाटा मिळावा, विधान परिषदेचे एक सदस्यपद, दोन महामंडळांचे अध्यक्षपद, विविध शासकीय समित्यांमध्ये प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केल्याचे आठवलेंनी सांगितले..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.महामंडळांना द्यावी हमीमहात्मा फुले, अण्णा भाऊ साठे आणि रविदास विकास महामंडळांसाठी ४५० कोटी रुपयांची शासन हमी द्यावी, आंतरजातीय विवाहासाठी पाच लाख रुपयांचे अनुदान मिळावे, देगलूरमधील दृष्टिहीन विद्यार्थिनीवरील अत्याचार प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी आदी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केल्या. महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व विरोधी पक्षांनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.