Nanded News : नांदेडला येणाऱ्यांसाठी दिलासा! दिल्ली, चंदीगड, मुंबईहून विशेष रेल्वे

नांदेड - 'हिंद दी चादर' श्री गुरू तेगबहादूर साहेबजी यांच्या ३५० व्या शहिदी समागम वर्षानिमित्त येथे २४ व २५ जानेवारीला विशेष धार्मिक कार्यक्रम होणार असून देशभरातून लाखो भाविक दाखल होणार आहेत. संभाव्य गर्दी लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासनाने 'ट्रेन ऑन डिमांड' (टीओडी) अंतर्गत दिल्ली, चंदीगड आणि मुंबई येथून नांदेडसाठी विशेष रेल्वे चालवण्याची घोषणा केली आहे..मध्य रेल्वेने जाहीर केल्यानुसार, उत्तर भारतातून येणाऱ्या भाविकांच्या सोयीसाठी दिल्लीतील हजरत निजामुद्दीन स्थानकावरून २३ व २४ जानेवारीला दुपारी १२.३० ला विशेष रेल्वे नांदेडकडे रवाना होईल.ती हजरत निजामुद्दीन, पानिपत, आग्रा, झाशी, बिना, भोपाळ, इटारसी, खंडवा, भुसावळ, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, पूर्णा मार्गे दुसऱ्या दिवशी दुपारी ४.२० ला नांदेडला पोचेल. हजरत निजामुद्दीन-नांदेडदरम्यान गाडी (क्रमांक ०४४९४/०४४९३) ही राखीव सुपरफास्ट विशेष म्हणून चालवली जाणार आहे..चंदीगड-नांदेडदरम्यान विशेष रेल्वेसेवा (क्रमांक ०४५२४/०४५२३) २३ व २४ जानेवारीसाठी असेल. ही रेल्वे सकाळी ५.४० ला चंदीगड येथून सुटेल. अंबाला, पानिपत, दिल्ली सफदरजंग, आग्रा, झाशी, भोपाळ, इटारसी, खंडवा, भुसावळ, जळगाव, मनमाड, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी व पूर्णा मार्गे दुसऱ्या दिवशी दुपारी १.३० ला नांदेडला पोचेल.मुंबईहूनही भाविकांसाठी विशेष रेल्वेसेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. लोकमान्य टिळक टर्मिनस (मुंबई) ते नांदेडदरम्यान (०१०४१/०१०४२) ही विशेष रेल्वे २३ व २४ जानेवारीला असेल. ही रेल्वे दुपारी ३.३० ला मुंबईहून सुटेल. दुसऱ्या दिवशी पहाटे चारला नांदेडला दाखल होईल..ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नाशिक, मनमाड, छत्रपती संभाजीनगर, जालना व परभणी येथे ती थांबणार आहे. परतीच्या प्रवासासाठी हीच गाडी २४ व २५ जानेवारीला रात्री ११.३० ला नांदेडहून सुटेल व दुसऱ्या दिवशी दुपारी १.४० ला मुंबईत पोचेल..भाविकांची व्यवस्था करा - जिल्हाधिकारीछत्रपती संभाजीनगर - शहिदी समागमानिमित्त सोहळ्यास जिल्ह्यातील भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहेत. जिल्ह्यातून या कार्यक्रमासाठी जाणाऱ्या भाविकांसाठी महापालिका , पोलिस यंत्रणा व परिवहन विभागाने समन्वयाने सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. सुरक्षेच्या दृष्टीने नियोजन करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी दिले..