Nanded News: लोहो तालुक्यात अवैध गौणखनिजांचा धंदा; प्रशासनाची दुर्लक्ष मोठा प्रश्न; रिक्त तलाठी पदांमुळे जप्ती आणि कारवाई अडचणीत

लोहा: शहरातील प्लॉटिंगचा व्यवहार असो किंवा शेतजमिनीची खरेदी, संपूर्ण दस्तऐवज प्रक्रिया ऑनलाइन झाल्यानंतरही पहिली नोंद वगळण्यासाठी टेबलाखालून पैसे दिले जात असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. वीटभट्ट्यांसाठी लागणारी गोदाकाठची माती, तसेच बेबंद अवैध वाळू उपसा यामागे मोठे नेटवर्क आहे. गौण खनिज (मुरूम) काढण्यासाठी रातोरात डोंगर पोखरले जात असल्याचे चित्र तालुकाभरात दिसून येत आहे. .येथे होतेय तलाठी कार्यालयकापशी बुद्रुक, अष्टुर, लोहा, मारतळा, कलंबर, माळेगाव, धावरी.तलाठ्यांची पाच पदे रिक्तनीट सांगवी, माळेगाव, धावरी, जामगाव, शिवनी, अष्टूर येथे तलाठ्यांची पदे रिक्त आहेत.मोकळ्या जागांमध्ये गौणखनिजांचे साठे.यापूर्वी गावशिवारात अवैध गौणखनिजांचे ढिगारे पाहायला मिळायचे. तहसील प्रशासनाकडून पंचनामे करून ते जप्त केले जात होते. मात्र, आता माफियांनी बांधकाम सुरू असलेल्या मोकळ्या खासगी जागांमध्ये जागोजागी अवैध वाळू, माती, मुरुमांचे ढिगारे ठेवण्याची नवी शक्कल लढवली आहे. त्यामुळे कारवाई करणे प्रशासनाला कठीण होत आहे. तसेच मंदिर, शाळा बांधकाम अशा ठिकाणीही मोठ्या प्रमाणावर वाळूचे ढिगारे टाकले जातात..सर्वसामान्यांचे बळी घेऊनही निर्दोष!टिप्परच्या धडकेत किंवा खदानींमध्ये मृत्यू झालेल्याच्या कुटुंबीयांना मोठी आर्थिक मदत देऊन प्रकरणे मिटवली जातात. कुणी याविरोधात आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केला, तर ते प्रकरण जागीच पैसे देऊन किंवा दबाव टाकून मिटविले जाते. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे बळी घेऊनही उजळ माथ्याने फिरणाऱ्याविरोधात एका महिलेने 'सकाळ'कडे रोष व्यक्त केला.."लोहा शहरात अनेकदा तलाठी कार्यालय शोधावे लागते. फेरफार, विद्यार्थ्यांच्या उत्पन्न नोंदी यासाठी एजंट पैसे घेऊन काम करतात. शेती उताऱ्याच्या नोंदी व दुरुस्ती डमी तलाठी चिरीमिरी दिल्याशिवाय करत नाही."-हिराकांत बुद्रुक, शेतकरी."ग्रामीण भागात अनेकदा नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी नसल्यामुळे तलाठ्यांना शहरातील सजावर येऊन काम करावे लागते. तसेच रिक्त पदांमुळे एका तलाठ्याकडे तीन-तीन सजांचा पदभार असल्याने कामाचा ताण आहे."-भुमेश्वर विभुते, अध्यक्ष, तलाठी संघटना..भूखंड खरेदी करून कार्यालये उभारावीततालुक्यात पहिल्या टप्प्यात १३ तलाठी कार्यालये मंजूर झाली असून, दुसऱ्या टप्प्यात १६ कार्यालये मंजूर झाली आहेत. उर्वरित १४ कार्यालये भूखंडाअभावी निर्माणाधीन असल्याने जिल्हा प्रशासनाने भूखंड खरेदी करून तलाठी कार्यालये उभारावीत, अशी मागणी होत आहे.