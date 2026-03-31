Nanded News: चुकीच्या आदेशामुळे शिक्षण विभागावर प्रश्नचिन्ह; किनवट तालुक्यातील शाळेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत, नेमकं घडलय काय?

ईस्लापूर: किनवट तालुक्यातील सावरकरनगर येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे. कायमस्वरूपी शिक्षक नेमण्याच्या मागणीसाठी पालकांनी शाळेला कुलूप लावून आंदोलन केल्यानंतर शिक्षण विभागाने आदेश काढला; मात्र त्या आदेशातील त्रुटींमुळे विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..गटशिक्षणाधिकारी अनिल महामुने व हिमायतनगरचे शिक्षणाधिकारी केशव मेकाले,यांनी दि. ३१ रोजी चे जावक क्रमांकासह आदेश काढून सेवादास तांडा येथील शिक्षक डी. व्ही. शिंदे यांची सावरकरनगर शाळेत नियुक्ती केल्याचे पत्र पालकांना पाठवण्यात आले. या निर्णयामुळे सुरुवातीला पालकांमध्ये समाधान व्यक्त झाले..मात्र संबंधित आदेशाचे बारकाईने परीक्षण केल्यानंतर त्यामध्ये गंभीर त्रुटी आढळून आल्या. आदेशावर चुकीचे वर्ष नमूद करण्यात आले असून जावक क्रमांकही अयोग्य असल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच सुट्टीच्या दिवशी (दि. ३१) आदेश काढल्याचे नमूद असल्याने संपूर्ण प्रक्रियेबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकारामुळे शिक्षण विभागाच्या अकार्यक्षमतेवर नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे..दरम्यान, शिक्षक डी. व्ही. शिंदे यांच्या नियुक्तीबाबतही गोंधळाचे चित्र दिसून येत आहे. यापूर्वी दि. २८ नोव्हेंबर २०२५ ते १ मे २०२६ या कालावधीसाठी त्यांना सावरकरनगर येथे अध्यापनाचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र अवघ्या पंधरा दिवसांतच त्यांची बदली करण्यात आली. आता पुन्हा त्याच शिक्षकांचे नव्याने आदेश काढण्यात आल्याने प्रशासनाच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.. या सर्व प्रकारामुळे सावरकरनगर शाळेचा प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा बनला असून शिक्षण विभागाचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. स्थानिक पालकांनी तातडीने स्पष्ट व अचूक आदेश देऊन शाळेसाठी कायमस्वरूपी शिक्षक नेमण्याची मागणी पुन्हा जोर धरत आहे.