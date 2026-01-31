Mahur News : माहूर नगरपंचायतीत पीएम आवास योजनेत आर्थिक गैरव्यवहार...! लाभार्थ्यांच्या खात्यात निधी न वर्गता इतर कामांसाठी दोन कोटी रुपये खर्च?

माहूर, (जिल्हा नांदेड) - माहूर नगरपंचायतीत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत प्राप्त दोन कोटी रुपयांच्या निधीच्या वापराबाबत प्राथमिक दृष्ट्या आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला असून, या संदर्भात माहूर नगरपंचायत चे मुख्याधिकारी यांनी (ता. ३०) थेट नांदेड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे समिती गठित करून सखोल व निष्पक्ष चौकशीची मागणी केल्यामुळे तालुक्यात प्रशासनिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे..माहूर नगरपंचायत कडून जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेला अनुदान निधी शासनाने ठरवून दिलेल्या उद्देशांव्यतिरिक्त वापरल्याचे प्राथमिक निरीक्षणात समोर आले आहे.पत्रात वित्त नियंत्रक, प्राधिकरण अधिकारी, म्हाडा, मुंबई यांच्या पत्राचा तसेच नगरपंचायत माहूर येथील लेखापालाच्या अहवालाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. या अहवालांच्या आधारे नमूद करण्यात आले आहे की, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मंजूर लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट निधी वर्ग करणे अपेक्षित असताना संबंधित निधी लाभार्थ्यांना वितरित न करता इतर कामांसाठी खर्च करण्यात आल्याचे दिसून येते..विशेष म्हणजे, शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार या योजनेतील निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करणे बंधनकारक असताना, प्रत्यक्षात निधीचा वापर खाजगी एजन्सीला केल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. त्यामुळे योजनेच्या मूळ उद्दिष्टालाच बाधा पोहोचल्याचे चित्र समोर येत आहे.गोरगरीब लाभार्थ्यांच्या घरकुल स्वप्नांशी निगडित असलेल्या या योजनेतील निधी वापराबाबत निर्माण झालेल्या या प्रश्नचिन्हामुळे माहूर शहरासह तालुक्यात या प्रकरणाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले असून,जिल्हा प्रशासनाच्या भूमिकेकडे नागरिकांचे लक्ष वेधले गेले आहे..️संबंधित आर्थिक गैरव्यवहारांचे संपूर्ण लेखा संचिका,देयकांचे तपशील व आवश्यक कागदपत्रे लेखा विभागाकडे पूर्णतः उपलब्ध नसल्याचेही निदर्शनास आल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे आर्थिक अनियमितता झाल्याचा संशय अधिक बळावला आहे. या पार्श्वभूमीवर सदर प्रकरण अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे असून शासनाच्या आर्थिक शिस्तीचा व योजनेच्या उद्दिष्टांचा भंग करणारे असल्याचे पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर आवश्यक ती प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावरून विशेष समितीमार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी ठोस मागणी करण्यात आली आहे..️आनंद पाटील आणि लाभार्थ्यांचे उपोषण; समाधान जाधव चा आक्रमक पवित्रा...माहूर शहरातील घरकुल लाभार्थ्यांना मंजूर अनुदान मिळण्यासाठी काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष आनंद पाटील तूपदाळे मागील अनेक वर्षापासून पाठपुरावा करत आहेत,अनेक वेळा उपोषण आंदोलने सुद्धा यांनी केलेत. मागील चार दिवसापासून नगरपंचायत समोर त्यांचे व लाभार्थ्यांचे आंदोलन सुरू होते.चार दिवस लोटले असताना सुद्धा नगरपंचायत कुठलीच प्रभावी कारवाई करत नसल्याने नांदेड जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष समाधान जाधव यांनी माध्यम प्रतिनिधी समवेत मुख्याधिकारी यांची भेट घेऊन संपूर्ण प्रकरणाचा उलगडा करून घेतला.उपोषणकर्त्यांचे मागण्या मान्य करून हे उपोषण न उठवल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिल्यानंतर नगरपंचायत प्रशासन खडबडून जागे झाले. व माहूर नगरपंचायतीमधील प्रधानमंत्री आवास योजनेतील संपूर्ण अनियमितता पुराव्यानिशी मांडली व तशा स्वरूपाचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना पाठविण्यात आल्यानंतर आनंद पाटील यांचे उपोषण काल (ता. ३०) मागे घेण्यात आले..️असा झाला घरकुल निधी घोटाळा...माहूर शहरातील पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत सन २०१७ पासूनच्या अनेक लाभार्थ्यानी घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण केलेले आहेत. त्या लाभार्थ्यांचीं उर्वरित रक्कम लाभार्थ्यांना मिळाली नाही. लाभार्थ्यांची हक्काची रक्कम लाभार्थ्यांच्यां खात्यात न टाकता अकोला येथील नवनिर्माण महिला बहुउद्देशीय संस्था अकोला या संस्थेला निधी देण्यात आल्याने लाभार्थ्यांचे उर्वरित हप्ते रखडले आहे.नगरपंचायत कडून नियुक्ती करण्यात आलेले एजन्सी शासनाधिकृत नसून तत्कालीन पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी संगणमताने एका खाजगी एजन्सीला डीपीआर बनवण्याचे काम दिले, आणि त्या एजन्सीच्या खात्यात दोन कोटी रुपये इतकी रक्कम वर्ग केली. तो निधी म्हाडा ला परत केल्याशिवाय घरकुल लाभार्थ्यांच्यां खात्यात पैसे जमा होणार नाही अशी अडचण आहे..घरकुल निधीमध्ये अनियमितता झाल्याचे प्रथम दर्शनी निदर्शनास आल्याने ही बाब म्हाडाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळविण्यात आली असून, त्या निधीमुळेच शासन स्तरावरून घरकुल निधी थांबविण्यात आले आहे. सविस्तर अहवाल मा. जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्याकडे पाठविण्यात येणार आहे.प्रलंबित घरकुलचे अनुदान मिळण्यासाठी आंदोलन कर्त्यांना सोबत घेऊन वरिष्ठ कार्यालयाला पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.- विवेक कांदे, मुख्याधिकारी, नगरपंचायत, माहूर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.